挺奧運！星級飯店打造花都巴黎餐酒館 法式美食甜點好拍好吃

搶搭奧運商機與巴黎熱潮，台北遠東香格里拉即日起於6樓「李白居」酒廊推出全新主題「戀夏巴黎Summer in Paris」，以巴黎著名地標艾菲爾鐵塔、凱旋門，結合浪漫街景和絢爛花海為主題佈置，呈現花都的時尚魅力。餐飲則以經典法式佳餚、造型甜點與奧運五環色為靈感的創意特調，向巴黎奧運致敬。民眾不用遠飛法國，就能吃美食挺奧運，為選手們加油喝采。

2024巴黎奧運熱潮席捲全球，台北遠東香格里拉看準消費者喜歡嘗鮮的心理與儀式感，特地將化身為夢幻酒吧Dream Bar的「李白居」酒廊，全新打造成期間限定「戀夏巴黎」主題酒吧，即日起至10月31日提供別具特色的沉浸式飲饌感官體驗。從入口的裝置藝術佈置開始這趟花都巴黎的美味「食」光，業者集結巴黎最知名的艾菲爾鐵塔、凱旋門、塞納河畔街燈、咖啡館、花園等意象，讓人彷彿漫步巴黎街頭；一入內，從天流瀉而下的夢幻花海，佈滿罌粟花、小雛菊、櫻花等繽紛花卉，還可瞧見蝴蝶飛舞其中，空間中流淌著浪漫氣息；而吧台區則以足球與獎盃點綴，以此呼應運動賽事。

不僅空間很巴黎，菜單設計也飄法國風，由國際廚藝團隊精心準備法式經典美饌與奧運主題甜點，透過精緻擺盤、巧妙構思和華麗菜色，打造充滿法式風情的用餐體驗。其中主廚推薦法式前菜「法式帝王蟹干貝塔」，主廚以精湛刀工與巧手，在餐桌上綻放一朵絢麗的花朵，層層構築出法式料理美學。主廚先將帝王蟹蒸熟後取出蟹肉，與酸黃瓜和美乃滋調味，再擺上鮮嫩多汁的煎干貝，接著輕輕疊加小黃瓜薄片，擠上酸奶，並以晶瑩剔透的鮭魚卵點綴，呈現如時尚精品般的奢華精緻；周圍環繞著如花瓣綻放的櫻桃蘿蔔薄片，讓這道佳餚宛如一朵夏日裡盛開的花，讓人忍不住多看幾眼。而櫻桃蘿蔔薄片和小黃瓜薄片，增添口感的清爽層次，搭配佛卡夏麵包一起享用，視覺和味覺同樣被滿足。

「西方三大珍饈」之一的鴨肝，被譽為天堂般的美味，是法式料理的經典食材，許多人著迷於它的綿密與濃郁。主題餐飲新登場的「法國佩里戈爾鴨肝慕斯」，主廚將黑巧克力捲起，填入來自法國佩里戈爾上等的鴨肝慕斯，兩側點綴酥脆的爆米香，帶來意想不到的驚喜口感。品嘗時可將巧克力鴨肝慕斯捲切成小段，搭配新鮮的蘋果丁與各種野莓，酸甜果香，讓味覺更加豐富，而陳年紅葡萄醋更是畫龍點睛；此外，還可將鴨肝慕斯抹在迷你布里歐麵包上，鹹香的鴨肝慕斯柔滑細緻，與微苦的黑巧克力和酥脆的爆米香碰撞出絕妙口感，帶來全新的法式料理體驗。

「巴黎風味白酒淡菜」這道料理源自比利時，現已成為法國家常海鮮料理，也是巴黎街頭大小餐廳酒館常見的國民美食。主廚團隊將新鮮淡菜、洋蔥、大蒜、白酒與奶油一起慢煮，讓淡菜吸收了酒香與奶油的濃郁風味，再加入少許的百里香和巴西里調味，最後搭配熱騰騰的薯條與法國麵包一同上桌，這樣的組合堪稱經典。最正統的食用方式，是舉起雙手，趁熱打開貝殼，拿其中一邊的硬殼當作湯匙，直接挖出多汁的貝肉享用，一口淡菜，一口薯條，最後再用法國麵包沾著充滿海味的醬汁享用，是款讓人意猶未盡的法式美味。

說到法國最具代表的經典菜色，絕對少不了油封鴨腿，這道美食源自南法。「羊肚菌油封鴨腿」製程繁複，主廚將鴨腿抹上粗鹽和香料醃製6小時，再放入烤箱以90度低溫烘烤3至4小時，接著再次淋上鴨油後冷藏備用。完成後的油封鴨已經熟透，只需微煎至散發出濃郁香氣即可享用；鴨皮酥脆可口，鴨肉軟嫩到可用叉子輕易撥開，最後淋上經典的羊肚菌紅酒醬汁。品嘗這道美食可先用刀叉切下一塊鴨腿，沾上些許羊肚菌紅酒醬汁，再配上綿密細緻的馬鈴薯泥和色彩繽紛的蔬菜，舌尖融合了多種風味，讓人不知覺沉浸在這絕妙的豐富口感中。

法國女人維持好身材的秘密武器，就是韭蔥，它是常見於法式料理的食材，富含膳食纖維，味道香甜柔和。這道「韭蔥奶油烤鮭魚」，主廚用白酒、鮮奶油和韭蔥慢慢熬煮，製成濃郁香滑的韭蔥奶油醬，再將鮭魚菲力表面煎至微焦後，鋪上用橄欖油和新鮮香料調味的麵包粉，放入烤箱烤五分鐘，直到鮭魚外表略呈金黃色澤，肉質仍保有鮮嫩口感。配菜以紅蘿蔔、黃蘿蔔和櫛瓜製成的蔬菜球，點綴在韭蔥奶油醬上，為整道菜增添豐富的色彩與風味，這道配色鮮明吸睛的「韭蔥奶油烤鮭魚」，無論外表還是滋味，都讓人陶醉。

另外，甜點團隊也為巴黎奧運獻上祝福，精心打造金牌造型的特色甜點「法芙娜百香果金牌巧克力」，展現奧運金牌的榮耀光采。巧克力酥菠蘿鋪在盤中，搭配一塊紅色正方形的法芙娜百香果芒果慕斯，再用草莓片和藍莓點綴，增添繽紛鮮豔色彩。奧運金牌由兩塊圓形巧克力片製成，內餡濃郁，一面刷上金粉，閃耀奪目，並以紅藍白三色的法國國旗巧克力片裝飾，相當吸睛。

調飲一樣很精采，調酒師以奧運經典五環顏色為靈感，結合法國知名景點特色元素，設計出5款創意特調，包括象徵法國南部度假勝地蔚藍海岸的「藍瑟」、以金碧輝煌的凡爾賽宮為靈感打造的「金鑽」、以被薄霧覆蓋的法國阿爾卑斯山巒為意象的「山霧」，以黑咖啡為基底的「黑冰」，代表夜幕低垂的巴黎，另有調酒師以浪漫的法式玫瑰園為靈感，創作迷人芳香的無酒精飲品「紅玫」。另有精選法國香檳與啤酒，為觀看賽事助興。

台北遠東香格里拉行銷公關總監吳佳穎表示：「李白居酒廊這一季推出全新主題，不僅是美食美酒美景拍照打卡點，也適合舉辦各式活動，無論是慶生、享受浪漫兩人時光或是50人的小型慶祝派對，讓賓客秒飛巴黎，盡情體驗法式風情，預計這波巴黎熱潮，將可帶動餐飲業績成長約2成。」

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