香港豪發50萬份夏日三重禮 過夜旅客獨享好禮總值逾港幣1億元

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暑假旅遊旺季，離台灣不遠、交通方便、語言可互通的香港，新推一系列活動與優惠迎接全球觀光客。即日起至9月15日，港旅局推出「香港．樂在當夏」活動，向訪港過夜的旅客發送50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光﹑餐飲及零售優惠券，總價值超過港幣1億元；全城逾百個品牌推出超過100款夏日精選優惠。而香港最新的「100％多啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展13日登場，也掀起一股多啦A夢旋風。

【50萬份夏日三重禮 贈訪港過夜旅客】 為吸引更多旅客到香港觀光，香港旅遊發展局即日起向訪港過夜的旅客送出50萬份「夏日三重禮」，內含交通觀光優惠券5選1，有港鐵機場快綫單程車票或港鐵遊客全日通買1送1；旅客也可選原價280至350元港幣的天星維港遊、港幣150元的電車全景遊或港幣55元的九龍巴士旅客日票，皆可用港幣20元的優惠價享用旅遊體驗，非常超值。

在餐飲消費、零售購物方面，旅客只要在香港分別消費滿200元港幣即可各折100元港幣，共有超過1000家餐廳、2700家商店可供選擇，每人最高可領取超過500元港幣的各種不同消費折扣優惠，總值逾1億元港幣。港旅局分享：「餐飲優惠券可去正斗粥麵、何洪記、太興、敏華冰廳等使用；零售購物優惠券去惠康超市、萬寧、皇玥餅家、泰昌餅家等，都是遊客常用到的店家。」

所有訪港過夜旅客可在抵港後直接於當地超過200間參與活動的酒店，辦理入住時按入住人數領取；或是在香港國際機場、西九龍站、海港城、時代廣場的香港旅遊發展局換領專櫃出示憑證領取。旅客須出示旅遊證件正本，憑住宿訂單、來回機票、火車、巴士或船票，證明在港逗留一晚或以上，皆合資格領取。

【超人氣多啦A夢特展 首站香港登場】 暑假到香港旅遊，超人氣的「100％多啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展不可錯過。特展全球首站即日至8月11日於香港登場，雖然室內收費展區門票售罄，主辦單位AllRightsReserved (ARR)同步推出室外2大免費展區，包括「100％多啦A夢户外展區」展出全球最高的12公尺多啦A夢充氣雕塑，伴隨34個動漫多啦A夢，及10位多啦A夢親友的1：1原型大雕塑，與巨型漫畫列陣，跟維多利亞港的天際線互相輝映。而「100％星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等人穿上禮服，沿著星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫人形立牌，包括古天樂、吳彥祖、鄭伊健、劉俊謙等人，走過以多啦A夢主題色為創作概念的藍地毯。

【多啦A夢任意門襲港 帶旅客穿梭港九】 港旅局與展覽主辦單位合作，即日起至8月8日，將10道粉紅可愛的多啦A夢經典道具「任意門」帶進香港，邀請旅客穿梭香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框的蹤影打卡以及換領限量紀念品。「任意門」出沒地點包括中環元創方 (PMQ)、中環碼頭、中環閣麟街（近荷李活道）、中環遮打花園、山頂凌霄閣、灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」、廟街榕樹頭 (油麻地社區中心休憩花園)、香港藝術館、西九文化區及觀塘海濱公園。

【親子部落客帶路 遊港攻略免費下載】 此外，香港旅遊發展局也於官方網站特別設立「香港．樂在當夏」一站式活動專頁，網羅今夏各種活動及演唱會資訊、消費優惠等，並推薦夏日不容錯過的吃喝玩樂重點項目與好去處，旅客都可在此一覽無遺，方便計劃行程。

港旅局特地集結多位知名親子部落客訪港心得，推出香港親子遊線上攻略免費下載，不論是兩天一夜的快閃旅行，還是4天3夜的深度體驗，都可參考攻略輕鬆安排。攻略中也分享各景點玩法，像是探索主題樂園及戶外行程、寓教於樂的博物館、打卡拍照熱點等都囊括在內；而在飲食推薦上也提供了適合親子又具有香港風味的餐廳建議，方便旅客跟著部落客的玩法輕鬆暢遊香港。