無薪加班的後果！你以「時薪」來換算薪資嗎？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

拜日本經濟持續低迷之賜，公司也變得比較清閒。最近需要「加班」的上班族似變少了。另一方面也有人抱怨：「因為裁員、部門統合的關係，所有工作都落在我身上，累死了！」

在如此不景氣的時候，會付加班費的公司猶如天然紀念物般珍貴，相當罕見。尤其是中小企業，應該不會支付員工加班費。

而且，你是否也逆來順受，無條件接受所有不合理的待遇？

「算了，現在這麼不景氣，這也是無可奈何的事。能有工作做，就該謝天謝地了。」

你今天是否又找了看似正當的理由安慰自己，再度拚命地加班呢？

其實—

當你無薪加班愈多，「財神爺」就離你愈來愈遠。

俗話說：「時間就是金錢」。這句話真是金玉良言。

尤其是年輕的時候，更要讓自己的「時間」和「智慧」發揮最大槓桿效用，為未來儲存「本金」。

本金就是投資所需的現金。如果沒有存到一定數目的本金，你的財富永遠不會增加。

可是啊，可是……

無薪加班根本是在浪費寶貴光陰，實在可惜！

像這樣做白工，辛苦一輩子也存不了錢！

因為你是公司聘請的職員，當然不能違抗公司的指示。可是，你是否曾用「時薪」換算過自己的薪資呢？

從未如此想過的人，請將你的薪資除以實際的工作時數，計算一下自己工作一小時的薪水究竟是多少。

假設你的月薪是三十萬圓。

工作時間是上午九點至下午六點，一共八個小時〈午休一小時〉。

每月工作天數設定為二十二天。加上每天加班三個小時，換算後你的時薪約為一千二百四十圓。

這樣的時薪高或低，其實見人見智。可是，若跟深夜在連鎖家庭餐廳打工的工讀生相比，其實時薪差不多。

然而，你除了本分的工作，還要看上司或客戶的臉色，又要扛所有責任，簡直是在做牛做馬，拿到的卻是工讀生等級的時薪！

存不了錢的人沒有所謂的「時薪概念」。他完全不曉得自己一小時的工作能夠領多少錢。所以才可以不在乎，即使每天無薪加班也沒有怨言。

千萬不能讓無薪加班習慣化。如此一來不僅會麻痺了你的時薪概念，也會搞亂生活作息。

老是無薪加班，除了存不了錢，還會讓內心壓力日益累積。於是為了抒解壓力跑去喝酒或衝動購物、賭博，最後養成浪費金錢的壞習慣。會出現哪些負面影響，我比任何人都清楚。

因此就算幸運拿到了加班費，也不代表就能因此存到錢。而無薪加班更等於是在「賤賣」自己。