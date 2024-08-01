安逸舒服的公司、跟同事感情太好 會妨礙自我成長

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感情太好的同事會妨礙你成長

上班族對於職場，會有哪些怨言呢？

收入或待遇當然是預期的答案，也有許多人對於「人際關係」多所抱怨。

公司是以人為網絡所形成的組織。如果人際關係不佳，工作品質當然會跟著降低。

以前我待過的補習班，同事間的感情非常好。

加班後，大家一起去喝酒。假日也會一起去賽馬場。生活的大半時間都跟同事度過，非常舒適輕鬆。

可是，像當時的我一樣覺得「公司氣氛融洽舒適」的人可要提高警覺。這樣的感覺，很可能是造成一個人存不了錢的陷阱。

人，如果沒有一定的自律能力，就會耽於享樂的生活。待起來覺得舒服的公司，可能會阻礙你的成長。

「儘管工作有所不滿，但同事間相處愉快，就忍耐不要跳槽了！」

「雖然想跳槽，但是和現在公司的同事相處很融洽。」

「等我討厭現在的公司，再想跳槽的事吧。」

如果你沉浸於那樣的「溫情」，將無法成長。

在我擔任補習班講師時的人際關係就如同大學社團，大家都很合得來。我們不是為了工作切磋競爭的夥伴關係，而是一起吃喝玩樂的親密關係。

多製造與外面世界接觸的機會

職場人際關係佳，當然是再好不過了。

但是，就算你與同事相處得再和樂，還是希望你能多與同事以外的人交流。瞭解外面的世界，你就能體會「社會是多麼廣大」「人生是多麼深奧」。

我辭掉補習班講師的工作，繼承父親的保險經紀公司後，才發現以前的自己是井底之蛙，眼界太淺。每天幾乎都要出席跨業交流會，也因而結識各式各樣的人。

譬如，曾因事業失敗而想要自殺的人，最後從谷底翻身，成就一番事業，現在年收高達三千萬圓。還有，外表看起來光鮮亮麗的空服員，原來曾與病魔打了一場硬戰，最後戰勝疾病重回工作崗位。

類似的例子不勝枚舉，我聽了太多的人生故事，也接觸到各式各樣的人生觀。每個故事都讓我有這樣的體會—「人類啊，所擁有的能量遠比自己想像的大。」

當然，在吸收這些能量或知識的過程，也能夠讓自我成長。

每天都跟相同的人相處，絕對不會有驚喜的邂逅降臨。

此外，當我出版書籍，到全國各地演講後，我的人脈更寬廣了。

我認識了投資者、攝影師、編輯、醫師、格鬥家、造型師、占卜師、空服員、DJ……。

已經多到數不清了。

收入也隨著認識的人數變多而增加。我可以大聲地說，這麼多的邂逅讓我成長，才有今天的我。

我打從心裡感謝可以認識這麼多的貴人。

對了，之所以可以出版這本書，是因為某次出席跨業交流會時，坐在我隔壁的人剛好是出版界人士。

人生會因為某個偶遇而轉變。

你也要多認識新朋友，建立同事以外的人脈關係，才能讓自己成長。