李家妮｜高雄觀光新藍海 老飯店活化變身金雞母？！

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根據最新統計，全台住宿餐飲類公司與商業登記家數，截至今年5月，高雄合計家數突破1.6萬家，成為全台住宿餐飲業最多的城市！

高雄近年可說是觀光紅利年，尤其高流、駁二商圈，從國慶無人機展演到黃色小鴨風潮，為城市觀光掀起一波波熱潮，而近年全球知名樂團、歌手，接連選在高雄舉辦大型演唱會，從西城男孩、新好男孩、BLAKPINK、COLDPLAY、紅髮艾德，今年接招合唱團及美國知名歌手Bruno Mars都將降臨高雄，為高雄颳起前所未有的演唱會經濟熱潮，而隨著環狀輕軌通車，一日觀光列車正式啟航，更串連南北高各大商圈景點，湧進人潮也帶入錢潮。

龐大的觀光商機，主要受惠就是旅宿業，以Bruno Mars兩場十萬張門票秒殺，相繼帶動的就是飯店訂房率攀升，高雄創造了觀光新藍海，吸引不少投資人目光，國際級酒店如雨後春筍，從萬豪酒店、洲際酒店、承億酒店，同樣位於亞灣區的日航酒店也預計於今年營運，加入國際酒店爭霸戰。

除了新建酒店，市場也有不少老飯店、商旅創出高身價，像是位於駁二特區4層樓高，屋齡已屆30年的老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月就以總價2.88億元售出，新業主將以都更重建，重新打造為15層樓特色飯店，以更大胃納量滿足客需；更有業者看準商機，以每月高達110萬元租金，租下位於六合夜市商圈的商旅，每年耗資破千萬元的租金，這筆觀光財對業主來說應該相當划算。

疫情過後觀光商機復甦，除了吸引飯店業者進場，將老飯店改裝活化，高雄市區有不少老商旅，尤其火車站、夜市商圈集中度更高，也因為這些老飯店位處地段精華，多屬於高容積商業用地，土地價值性高，因而成為建商及投資人獵地目標，加上地上物如具備危老都更紅利，未來整合重建效益高，規劃前期可同步做為飯店經營，可謂進可攻、退可守的熱門投資標的之一。

文／台灣房屋趨勢中心經理 李家妮