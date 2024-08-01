美國近4成黑巧克力含重金屬 最高超標6.5倍

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美國喬治華盛頓大學（George Washington University）最新研究發現，美國市面上近40％黑巧克力產品都受到鉛和鎘兩種重金屬污染，最高可能超標允許攝取量的6.5倍。

團隊在2014年至2022年間，從各種零售通路購買超過70種黑巧克力產品進行金屬污染測試。結果顯示，根據加州對食品中重金屬含量的限制，43％的樣品鉛污染水準超標，35％樣品鎘污染超標。該研究刊載於期刊《營養學前沿》（Frontiers in Nutrition），引發廣泛關注。

根據加州標準，鉛的每日可容許攝取量為0.5微克，樣品中卻檢出0至3.316微克不等，超標6.5倍；鎘的容許量為4.1微克，樣品中檢出於0.29至14.12微克不等，最多超標3.5倍。

長期暴露於鉛和鎘之中可能對人體健康造成嚴重危害。研究指出，無論攝取量多少，鉛都會損害健康；而鎘則容易造成癌症、心血管、腎臟、胃腸道、神經、生殖和呼吸系統疾病。

此外，研究人員發現，有機產品的重金屬污染普遍較高，但無法確定重金屬如何進入巧克力之中。推測認為，鎘可能來自土壤污染，而鉛則可能在乾燥、加工或包裝過程中誤入。

研究團隊表示，產品本身的重金屬污染對普通消費者而言不太可能構成風險，但若每天食用超過一份巧克力、或接觸其他重金屬來源的消費者而言，健康風險就會隨之上升。

全美糖業製造商協會（National Confectioners Association）副理事長金德爾斯佩格（Christopher Gindlesperger）對英國《衛報》（The Guardians）表示：「人們依然可以像以前一樣享受巧克力和可可。食品安全和產品品質始終是我們的首要任務，我們將繼續致力於保持透明度和社會責任感。」