AI的甜頭！超微財報亮眼 15檔台股供應鏈蓄勢反彈

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美股超級財報周總算有科技巨擘股價正面反應，超微（AMD）上季營收與獲利亮眼，第三季財測逾市場共識而帶動美股周二股價盤後大漲。知名外資分析師陸行之直呼，繼去年輝達（NVIDIA）救「T同學」（即台積電），就看是否輪AMD擔綱救援大將。

美股周三（31日）開盤，台積電ADR漲6.3％，輝達漲10％，AMD漲10.3％，ASML漲7.4％。

台積電等大廠釋出良好展望，但陸行之觀察，本季法說會指引無論高或低於預期，盤後一視同仁暴跌，「高於預期的是利多出盡，低於預期當然不用說了。」

所幸AMD即刻救援，受數據中心晶片帶動，預期營收季增10％～20％、年增16％，高盛等對AMD後市持樂觀看法，稍早目標價來到175美元；費半指數周二重挫3.88％、台積電ADR跌3.42％，因AMD盤後上漲逾7％，台股31日下跌177點後反彈，終場小跌24點收22,199點，台積電跌0.64％收934元。

AMD即刻救援 寄望輝達接棒AI伺服器供應鏈將反彈

輝達財報 燃起多頭夢

AMD基本面亮眼，將發揮聲援作用。美銀證券估算蘋果仍為台積電最大客戶，2024～2025年營收占比約四分之一，輝達居次，AMD占比1成左右居第三。

法人圈寄望輝達接棒繳出亮眼財報與展望，率AI股反彈。凱基投顧以S&P500來看，目前財報公布近半，獲利逾預期比率近8成，但是「好」不夠、要「超級好」才夠。若AMD股價持續反彈，市場對超級財報周效應將重燃希望。

大型金控旗下投顧外資組主管說，考量CoWoS產能緊缺，AMD正向台積電要求明年更多產能配置。AMD下一代通用伺服器CPU將是台積電稍後另一業務動能。摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷指出，受輝達、AMD、英特爾等ASIC客戶強勁需求驅動，明年CoWoS供應缺口起碼20％以上，短缺情況將延至2025年底或2026年初。

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