以色列幹的？ 哈瑪斯首腦遇害 油金價急驚漲

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以哈衝突以來，爆發最高級別政治官員遭暗殺。伊朗背後撐腰的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯政治領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日被刺身亡，哈瑪斯直指是以色列所為並誓言展開報復。中東「更接近全面戰爭」的局勢急遽升溫，油金資產價格大漲。

黃金現貨價31日盤中上漲0.5％至每盎司2,420.41美元，本月漲幅超過4％。紐約12月期金揚升0.52％至2,464.5美元，一舉衝破2,450美元關卡。

國際油價脫離七周低點。紐約西德州原油9月期貨價盤中上漲3.09％，每桶報77.04美元。倫敦布蘭特9月期油上揚2.66％，每桶報80.72美元。 哈瑪斯與伊朗革命衛隊發表聲明指出，哈尼亞30日在德黑蘭參加伊朗新總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就職典禮後，隔日凌晨住所遭遇空襲，導致他與一名保鏢死亡。

中東局勢 恐將全面戰爭

伊朗將於近期公布調查結果，以色列沒有任何回應，也沒有承認犯案。

哈瑪斯表示，哈尼亞遭暗殺將「雙方衝突推升至新高度，並產生重大的影響」。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）表示，以色列必須為這次攻擊行動付出「慘痛代價」，德黑蘭當局有義務為哈尼亞的死討回公道。

以巴衝突延燒近十個月，但沒有任何結束跡象，甚至可能升級為更廣泛的區域衝突。埃及與卡達斡旋的停火談判顯然陷入僵局。在哈尼亞遇襲的前一天，以色列30日空襲黎巴嫩首都貝魯特並擊斃真主黨最高指揮官，以報復真主黨先前的攻擊行動。

線上交易商Capital.com金融市場分析師羅達表示，此次暗殺事件已帶動黃金避險需求攀升。（相關新聞見A3）