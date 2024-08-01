不鴿了…日銀升息 10月還有戲

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日圓兌美元今年來走勢

日本銀行（央行）31日開會後決定升息15基本點，幅度超出市場預期。日銀並提出縮減購買日本公債計畫，預期未來幾年日本通膨率將維持在2％目標附近。因日銀總裁植田和男會後發表更鷹派的言論，加上日銀開始讓大規模貨幣寬鬆措施逐步退場，專家預期，日銀10月還將再度升息。

值得注意的是，日銀宣布升息後，日圓快速走升，兌美元匯率31日晚間8時許一度升破150關口，最高報149.78，當日升值逾1.6％，創3月中旬以來新高。日經225指數也上漲1.5％收39,101點，連續三個交易日收紅。至於日本10年期公債殖利率則上升6.4個基本點至1.061％。

日本財務省表示，7月的外匯干預總額達5.5兆日圓（約366億美元）。日圓兌美元在10日貶破161日圓後開始急速回升，主要是日本出手干預匯市，以及市場預期日銀即將升息，讓日圓匯率三周以來累計升值約7％。

日銀是由9位成員組成的政策委員會，以7票對2票通過升息的決定，把基準利率從0％到0.1％區間，調升至0.15％到0.25％，創2008年10月來新高，並超過市場普遍預期0.1％到0.15％的水準。

植田和男在記者會上強調，只要經濟和通膨等情勢支持日銀繼續升息，0.5％不會被視為特定的利率上限。他表示，在經濟逐步復甦下，即使未來利率高於0.25％，對經濟影響也有限，但年底前是否再升息，要視相關的數據表現而定。

凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）指出，日銀對物價與薪資的良性循環更有信心，預估10月可能再度升息；三菱日聯摩根士丹利證券策略師六車治美也認為，日銀更傾向鷹派，只要經濟與物價符合其預期，就可能再升息。

在買債規模上，日銀採了分階段逐步縮減的做法。原則上，每季買債規模將縮減約4,000億日圓，然後在2026年1月到3月間，每月買債規模縮減至約3兆日圓，跟目前每月買債6兆日圓相較，等於大砍一半。

日銀計劃讓貨幣政策進一步正常化，主要是看好日本通膨與經濟成長能持續符合其預期。

據日銀估計，日本2024、2025和2026三個年度的核心消費者物價指數（CPI）增幅，分別為2.5％、2.1％和1.9％，均在日央2％目標附近，實質國內生產毛額（GDP）估計三年度各成長0.6％、1％和1％。