Fed掀牌前夕 高盛加入降息派

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美國聯準會（Fed）訂台北時間8月1日凌晨發布政策聲明，9月開啟降息循環已是市場共識，原本預期Fed今年不降息的高盛，也在決策前夕改口今年可能降息2次。

而美股31日開盤時股市呈現上漲，道指漲0.02％、那指漲2％、標指漲1.27％。

Fed公布貨幣決策前夕，有「小非農」之稱的美國ADP就業數據公布，7月新增就業人數12.2萬人，遠低於市場預期的15萬人及6月的15.5萬人，顯示美國勞動力需求出現疲軟跡象，強化市場對Fed降息的預期。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，Fed 7月底例會不太可能宣布降息的理由之一是，之前通膨數據屢屢出乎Fed官員意料，希望掌握更多通膨確實降溫證據才會降息。

蒂米羅斯指出，本周之前，Fed官員今年已召開四次例會，每回都說降息是之後的事，但鑑於通膨與就業市場的降溫態勢，本周集會將釋出9月很可能降息的訊息。

根據31日芝商所FedWatch工具，7月底例會按兵不動機率達97％；9月百分之百會降息，其中降1碼機率將近90％。

美媒MarketWatch報導，投資人滿心期待9月降息，但要是台北時間1日凌晨Fed宣布降息，市場意外之餘也未必叫好。

美國合眾銀行資深投資策略師哈沃斯（Rob Haworth）分析指出，「Fed決策如果讓市場嚇一跳，或許會帶來一點麻煩。」他說，投資人可能因此加快對未來降息的預期，導致股市下跌，美國公債引爆拋售潮。

哈沃斯解釋，雖說美股多頭氣盛，降息預期扮演關鍵角色，但Fed官員進入靜默期之前，對於是否改變決策基調未露半點口風，投資人恐怕有負面反應，將此解讀為「違悖常規」，進而引發對經濟或金融系統出現更大問題的擔憂。

就在Fed公布貨幣決策前夕，高盛執行長所羅門（David Solomon）對Fed的利率路徑預測做了修正。2個月前，他預期Fed今年內不會降息，但隨著經濟數據露出希望，如今他認為，Fed今秋可能降息1到2次。