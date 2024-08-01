台幣7月貶近4角 反彈看三關鍵

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主要亞幣對美元升貶幅

美股拖累台股31日以小跌作收，新台幣匯率也面臨33元保衛戰。對美元匯價跟著股市開低，早盤一度摜破32.9元，中央銀行進場後守穩在32.9元下方，午後外資回頭，加上出口商月底拋匯，終場美元匯價收在32.836元、小升1分，整個7月新台幣狂貶3.86角或1.18％。

對於新台幣匯率的後市表現，匯銀主管認為，8月起逐步反彈的機會很大，主要有三大關鍵：一是寄望美國9月降息，給亞幣喘息空間，新台幣應會逐步回升；二是日圓漲聲響起，領漲亞幣收復失土；三是外資回頭，31日部分開始匯入，有助新台幣上演反彈行情。

據央行統計，主要亞幣7月幾乎全數反彈，只有新台幣獨貶，成為最弱亞幣，月線收連二黑，今年以來除5月小升外，其餘月分均收低，累計今年以來貶值達2.101元。比較7月主要亞幣的表現，以日圓狂漲6.63％最強，其次為泰銖強升3.25％，馬來幣勁揚2.53％、星幣衝高1.31％、印尼盾升值0.71％、人民幣也漲了0.55％。菲利賓披索與韓元，則分別小升0.39％、0.18％。

今年以來新台幣匯率各單月的走勢，多以貶值收場。1月狂跌5.66角、2月續貶2.76角、3月重挫4.13角、4月狂摔5.52角、5月翻紅升值1.22角之後、6月又小幅回貶3分，而7月狂貶3.86角，不只跌至近八年半新低，更兩度創下央行總裁楊金龍任內的新低價。

新台幣匯價出現較穩定的行情時，主要靠的是央行防守，以及部分外資開始匯入。匯銀主管說，觀察6月、7月的美國通膨、勞動力市場等數據，均呈現疲軟，因此今年內美國一定會啟動降息，就看本周FOMC會議後的官員談話，會有多堅定，以及是否提供市場更多的指引，假如聯準會（Fed）的態度繼續偏鴿，對全球股市會有提振效果，今年新台幣匯價要貶破33元可能性就很低。

但匯銀主管強調，「央行還沒放大招」，7月新台幣雖重貶，央行盤中都是佛系阻貶，沒有砸大錢進行調節，預期逼近33元才會加大出手的力道，現在還不到放大招的時候，預估短線將為盤整格局，先在32.75～32.95元區間內測試。