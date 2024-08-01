三首席看日銀決議 日圓剩6分甜 政治盤＞經濟盤

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日本央行宣布再度升息，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日圓從「極度弱勢」轉向「稍微弱勢」，161的日圓「超甜價」一去不回，現階段日圓價位是「6分甜」，後續發展要看美聯準會降息幅度而定；合庫金首席經濟學家徐千婷也認為，日圓再達到160價位機率越來越小，但下半年日圓也不一定會「硬起來」。

台新金首席經濟學家李鎮宇認為，日本銀行此次升息是考量「政治盤」，而非「經濟盤」。日銀下修今年通膨，理論上應不會降息，逆向升息某程度是扛不住自民黨壓力，市場原未預期日銀會提早在7月升息，但9月自民黨將選舉，若延遲到9月才升息，恐讓市場認為是偏袒首相岸田文雄，因此提早動作。

林啟超分析，日本比預期中更快升息有三因素，一是春鬥後各型企業開始加薪，將出現服務型通膨；二日圓貶值讓進口通膨從2月開始由負翻正，6月底已到9.5％，連四個月拉升，代表日本通膨在未來半年到一年有機會逾2％；三即使升息，日本實質利率還是極低的負值，經濟恢復、放款年增3％以上、企業利潤回復正常，貨幣政策也應轉向正常化。

日銀也決議購債規模每季減少4,000億日圓，林啟超表示，購債規模減少很緩慢，雖升息，貨幣政策還不夠「鷹」，估日本11月或明年仍有進一步升息空間。

李鎮宇認為，到2026年第一季購債才縮減到一半，確實偏溫和，雖日銀開始利率正常化，但下次升息可能要到明年春季。

日圓未來走勢，林啟超表示，關鍵在美國聯準會降息的幅度，9月美國啟動降息應是確定，若降息幅度超乎預期、今年降息達3碼，對日圓升值有較大作用。

徐千婷指出，日銀雖升息但幅度仍小，對美日利差影響不大，日圓換匯價不會一路狂飆，下半年都還會在相對低點。

林啟超指出，161的日圓超甜價格將一去不復回，未來一、二年要看到161可能性低，除非美國完全不降息、日本央行也不升息，預期日圓將在150～155區間震盪，短期內日圓要升破150的機率依舊偏低，因為繼續升值，對日本出口有不利影響。

徐千婷表示，下半年日圓最關鍵會是11月美國總統大選，若川普當選，其「美國優先」方向，可能希望美元不要過度強勢，自然也會影響其他貨幣、讓日圓回升。