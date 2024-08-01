台股8月天有「真反彈」？名師分析曝還差「六道東風」

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美股財報終於捎來正面訊息，超微（AMD）資料中心營收翻倍，帶動其盤後大漲逾7％，助攻台股7月31日再演開低走高，終場小跌24點收22,199點，成交量縮減至5月22日以來最低的3,882億元；月線終止連五紅、下跌3.62％，為2023年1月以來最大跌幅，但今年以來上漲4,268點或23.81％，漲幅為全球主要股市第一。

元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清指出，投資人持股信心不足，研判即便短線反彈啟動，至23,000點整數關卡仍會略有壓力，台股真正止跌回升須待8月中旬過後，屆時上市櫃及輝達財報全數出爐、美國大選及聯準會利率政策塵埃落定，搭配蘋果新機拉貨利多，底部才有機會確立。

台股8月反彈六大要素

由於超微財報已為先前低迷的科技股打上一劑強心針，台股8月有望緩步止穩，短線可先關注六大反彈要素能否齊聚，若全數滿足，台股可望反彈，反之則以盤代跌機率較高。

第一，Meta、蘋果、亞馬遜等財報持續繳出優於市場預期成績單；第二，台積電守穩季線後須領先止穩；第三，美國聯準會暗示9月降息也有利盤勢。第四，台股近來反彈，量能卻持續萎縮，研判後續成交量能至少需重返4,500億元才能點燃反彈火種；第五，台股自高點回落逾10％，但融資最大減少幅度卻僅約4％，散戶融資仍待減肥；第六，外資期現貨同步偏空，7月現貨大舉提款3,502億元，期貨空單也高達3.71萬口，後續若能由保守轉為正向，台股才有機會轉強。

超微財報拯救科技股，使得7月31日的台股免於重挫，惟成交量不足，一度站回季線22,306點卻未能守住，終場下跌24點收22,199點，成交量萎縮至3,882億元；7月台股大跌832點或3.62％，仍無損台股今年來「資優生」形象，今年來勁揚23.81％，歐美股市以7月30日收盤計算排名，台股勝過費城半導體指數，是全球主要股市中唯一突破2成者、風光拔得頭籌。

法人動態上，7月外資及自營商、投信與八大公股上演多空大對決，外資、自營商7月31日續賣超164.58億元及56.94億元，尤其自營商更是上演連17賣，累計7月外資賣超3,502億元、自營商1,656億元；反觀內資撐盤力道不減，投信7月「天天買超」寫連21買、合計敲進1,191億元，八大公股行庫累計7月加碼1,020億元。

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