不只台積鏈！上市櫃Q2獲利看旺 外資被迫回補台股？

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台股第二季財報陸續登場，雖然目前僅有85家公告第二季財報，但挾著訂單暢旺利多，已有高達七家的單季每股稅後純益（EPS）繳出歷史新高的成績單。

上市櫃公司在8月14日前將全數發布第二季財報，投資人高度關注獲利數字，從目前資料顯示，截至7月31日，雖僅有85家發布財報，但其中就有七家的單季獲利創下歷史新高，令市場驚喜，比例達8.23％，分別是信邦、力旺、崇越、德記、台燿、安碁資訊、瑞穎等。

第一金投顧董事長陳奕光表示，估算今年上市櫃公司整體獲利達3.7兆元，比2023年2.92兆元大幅成長，其中第二季獲利將達9,000億～9,100億元，第三季約1.05兆元，第四季達1.1兆元左右，第四季獲利將達到高峰，今年獲利呈現逐季走高，挾著高獲利當靠山，搭配台積電供應鏈、金控股獲利大爆發的題材，外資勢必被迫回補台股。

台新投顧副總經理黃文清表示，台積電、國巨、金控股第二季財報驚豔，尤其面板大廠群創第二季轉虧為盈，EPS達0.12元，是2022年第一季來首度轉盈，上市櫃公司第二季財報可期，將成台股抵抗外資賣壓的中流砥柱。

陳奕光認為，24,416點非今年高點，高點落在第四季，2025年3月將再見高點，除了上市櫃公司今年獲利將達3.7兆元，大幅優於前一年度，我國6月景氣對策性號燈亮出第一顆紅燈，預計將延續三至四顆，景氣高點會落在9月，股市熱度再擴張五個月，以此研判2025年3月台股才會再見高點。