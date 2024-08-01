外資狂敲 金融股逆勢拉長紅

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金融股挾邁入股息入帳高峰、9月美股降息可望帶來債券損失回沖、美國金融股大漲等三大利多，吸引外資狂加碼，7月買超上市金融股近335億元，光是國泰金、富邦金及兆豐金三大金控指標股就超過333億元，推升金融類股指數逆勢拉出長紅棒。

台股7月31日小跌，惟金融指數大漲1.01％，富邦金、元大金、永豐金、華南金、玉山金、國泰金等重量級金控股均上漲1％以上；金融指數7月逆勢上漲3.22％，對比大盤跌3.62％，金融股成多頭指標。尤其是金融指數今年僅1月下跌，之後每月都收高，月線締造連六紅，今年來累計大漲20.33％。

觀察籌碼面，外資7月大賣超3,502億元，但卻逆勢加碼金融股達334億元，外資扮演金融股7月拉出紅棒的最大功臣。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，台股7月11日攻上24,416點，AI股大漲一波後拉回，外資買盤轉戰金融股，主因看好美國金融股大漲，且9月美國降息機率100％，債券價格可望走高，金融業將有之前提列的債券損失回沖利益可期。

此外，台股7月爆出11兆元歷史單月第二大量，挹注證券自營商可望的手續費收入，另一方面，台股攻抵24,416點，壽險大戶及證券商均積極實現獲利，7月也是壽險大戶及銀行股息收益旺季，獲利衝高可期。

公股銀主管分析，金融股有四大利多護體：一是獲利持續成長，二是交出優於預期的股利發放數字，三是併購題材發酵，四是高股息ETF資金大舉湧入。