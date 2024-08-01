窄基生效 金管會三招因應

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窄基指數生效，金管會7月31日指出，由於大小台指期已達窄基指數標準，臺灣期貨交易所已接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知美系外資不得再交易台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX），金管會評估影響有限，但會持續推動三措施因應。

期交所7月31日公告，由於加權指數中單一成份股台積電所占權重超過30％、且天數已不符合美國的廣基指數定義，依規定轉變為窄基指數，不再適用CFTC交易許可規定；至於期交所7月29日新推出的微型台指期（TMF）商品，由於還未申請交易核准，美國投資人本就無法交易；金管會表示，本案並未限制外資買賣台股集中市場的台積電個股及期貨市場的台積電個股期貨。

金管會強調，期交所評估美國境內交易人占我國期貨市場比重低，2023年僅約0.7％，影響應屬有限。金管會日前已請期交所預先通知我國期貨商相關資訊以為因應，另期交所也已積極持續辦理下列事項，以吸引外資參與我國期貨市場，並祭三措施，一是主動關懷美國投資人，視其需要提供必要之協助；二是持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與；三是積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵其參與我國期貨市場。

對台股影響評估上，統一期貨協理廖恩平表示，期交所統計境內美系外資在期貨市場交易占比不到1成，但美系外資在台股現貨市場交易量較期貨占比更高，影響不容忽視；且期貨具有槓桿交易放大資金的特性，故短期內預期台股8月仍會受外資部位調整的影響，波動率仍大、如近期走勢上沖下洗。

凱基期貨從法人籌碼觀察，外資近四個交易日現貨累計淨賣超1,253.9億元，搭配盤勢呈現橫盤震盪格局，顯示外資賣超導致7月26日出現跳空缺口後，近幾個交易日的低接買盤屢次在季線之下反轉當日外資賣壓，但也無力強力翻轉跌落季線的格局，僅能勉力維持在季線附近震盪；期貨部分，外資淨空單累積水位3.71萬口，雖較前一日略減，但仍在3.5至4萬口警戒水位間，在現貨賣壓未明顯削減下，不排除期或可能再次突破4萬口水位。