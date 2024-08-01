券商公會疾呼：延續當沖降稅為當務之急

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證券商公會7月31日舉辦第九屆第三次會員代表大會，金管會主委彭金隆出席致詞時表示，資本市場要在安全與發展的方向上前進，將設常態性的「金融行動創新法規調適平台」，希望與證券業互信前行，做好無縫接軌的充分溝通；理事長陳俊宏則疾呼，延續當沖降稅為目前「當務之急、重中之重」的政策，籲請財政部修法，並列為優先法案，以減少政策不確定性對市場可能造成的衝擊，並促進證券市場及國內經濟長遠發展。

彭金隆指出，金管會將從資金、人才、投資標的、參與機構及誘因等面向，朝「打造亞洲資產管理中心」的目標邁進，在安全的前提下大幅開放法令。另對於證券業和銀行業一樣有著高度的期待，期許證券業者也能「晴天儲糧」、「回饋社會」以及「重視防制詐騙工作」。

陳俊宏指出，證券商公會未來業務推動方向包括六大重要項目，其中最重要的是年底即將屆期的現股當沖證交稅率減半政策，期望財政部能儘速將修正法案提報行政院審議後，送立法院進行修法程序。

證券商公會其他重要推動業務包括：活絡ETN、權證以及力促證券商得發行外幣計價結構型債券等多元化新金融商品；優化證券商客戶分戶帳運用功能、建議鬆綁證券商財富管理業務規定等提升證券商業務服務效能方案；培育證券業所需的金融人才；協助證券商數位轉型以及增進資訊安全；共同協力強化反詐騙工作等。