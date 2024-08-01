中東緊張 海運業撿到槍

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哈瑪斯稱領導人在伊朗遇刺身亡將誓言報復，海運業評估，此事件恐使得紅海危機升溫更複雜難料，短期難見和緩跡象，貨櫃海運現行繞道好望角模式將持續，意味過剩運力被吸收，運價有撐。根據貨代業者的報價，8月1日歐洲線運價小跌，美國線運價則挺住。

不過，多家國際海研機構認為，由於主要貨櫃船公司幾乎所有航線都已改道好望角，因此即使中東戰事有擴大的風險，近期胡塞組織襲擊船舶升溫，以黎衝突升高，對貨櫃海運造成的影響可能已觸頂，進一步影響有限。

根據國際海研機構的數據，目前部署在亞歐貿易航線上的船舶中，僅約1成仍航行蘇伊士運河，若以TEU（20呎櫃）計算，只占約4％，主要來自小型營運商等。

多家貨代業者最新報價，歐洲線8月1日確定不漲價，但有些船公司每40呎櫃微幅下修約200美元；美國線聯盟船運價8月1日大致持平，美西線每40呎櫃運價約6,400～6,500美元，美東線每40呎櫃運價9,000～9,500美元，但有非聯盟船下殺至4,800～6,000美元。

即使運價鬆動，上海出口運價指數SCFI截至7月26日連三跌，累計下修285.93點、7.66％，相比自4月初至7月初連續13周上漲，還有近1倍漲幅，航商還是獲利豐。

正是因為歐美線運價高掛，持續吸引各路船公司投入，聯盟船公司新增運力以加班船或新航線形式，投入美西、歐洲線，非聯盟船則是持續進軍地中海線、美西線，8月起美東線也開始出現聯盟加班船或新航線，其中船舶周轉率快的美西線仍是一級戰區，累計三周SCFI跌幅逾18％。

陽明等航商強調，地緣政治、貿易壁壘、內向型產業政策，可能對國際貿易成長產生負面影響，是海運業三大關鍵變數，將逐月觀察作調整。

根據Alphaliner統計，截至7月底，全球運力達30,383,388TEU續創新高。因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEUS新船交付運力。