聯發科Q2每股賺16.19元

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聯發科執行長蔡力行指出，市場需求平穩，三大產品線與上季差異不大，第三季合併營收介於季減3％至季增4％；市場擔憂，5G手機晶片下滑，旺季不旺行情恐再度上演。不過蔡力行強調，全年美元營收將年增14％～16％，毛利率介於46％～48％。

聯發科第二季財報表現不俗，繳出每股稅後盈餘（EPS）16.19元，毛利率則為48.8％，較前季減少3.6個百分點，較去年同期增加1.3個百分點，主要因首季包含一次性的項目，不過仍較去年同期增加，在產品組合部分也較佳；單季淨利達259.5億元，季減18％、年增62％。

受惠於第二季庫存水位恢復、備戰第三季拉貨動能，聯發科指出，第二季存貨淨額為535.7億元，存貨週轉天數72天，高於前季之66天，但低於去年同期之115天。

聯發科預估第三季合併營收介於1,235～1,324億元，較上一季下滑3％至成長4％，較去年同期成長12％～20％。蔡力行表示，整體手機晶片業績持平第二季，因為新興市場的4G手機需求，抵銷5G手機晶片下滑，預估全年智慧型手機市場出貨量將年增低個位數百分比。

電視業務營收受到拉貨動能趨緩，本季度將呈現下滑，然整體智慧裝置平台仍會呈現持平，其中，運算及ASIC相關應用預估溫和成長，顯見該領域漸收成效；蔡力行強調，聯發科正積極探討更多AI加速器和Arm CPU之機會，並利用在先進製程及先進封裝之優勢，逐步取得成果。

聯發科給出第三季持平之穩健展望，旺季不旺基調大致抵定。蔡力行重申，聯發科將繼續專注5G、WiFi 7和AI等關鍵技術領域，並積極拓展數據中心ASIC業務機會。隨著AI技術在各類終端設備普及，聯發科有望從中長期受益；然而，市場競爭激烈和全球經濟波動仍是需要面對的挑戰。