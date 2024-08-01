微軟 雲端業務 上季不夠旺

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微軟公布第四財季（4月至6月）獲利與營收均呈兩位增幅，但投資人期待最高的雲端業務不符預期，衝擊股價31日早盤一度小跌0.83％。

微軟第四季度營收年增15％至647億美元，高於市場預期。營業獲利年增15％至279億美元，淨利年增10％至220億美元，每股獲利2.95美元高於預期。

最受關注的Azure和其他雲端服務營收年增29％，但低於預期的年增31％而令投資者失望。因為Azure營收增幅自2022年來未曾低於市場預期。

微軟未公布Azure具體營收數字，但做為AI其中一項服務的智慧雲部門，包括Azure雲端運算平台、Windows Server、Nuance和GitHub等業務，營收年增19％至285.2億美元，低於預期287億美元。

Synovus信託公司投資經理摩根（Daniel Morgan）表示，市場對企業財報未如預期是沒有太多耐性，只要企業做出龐大投資後，投資人就希望看到營收有很大成長。只要業績未表現極佳和遠高於預期，股價即受衝擊。

儘管雲端業績未達預期，但執行長納德拉（Satya Nadella）仍對整體業績滿意。他表示，創新和客戶信賴帶動微軟有強勁的年度表現，未來焦點是滿足客戶在不同平台上的關鍵需求，確保微軟在AI時代的領導地位。

納德拉指出，目前微軟Azure AI有逾6萬個客戶，較去年同期成長近60％，平均每個客戶支付費用正持續增加。

微軟第四季度資本支出年增77.6％至190億美元，幾乎全投入雲端和AI相關領域。全年度整體資本支出達557億美元。

微軟預估Azure本季營收成長幅度在28％到29％之間，低於市場預估29.7％，但看好Azure業務從7月展開2025年度的下半年加快成長。