結合台日優勢，延攬菲、越僑外生 郭智輝：將在日設科學園區

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經濟部長郭智輝31日表示，經濟部正與日本洽談在當地設立科學園區，將日本發展半導體的企圖及當地本身具備的優勢，與台灣製造優勢相結合，並延攬菲律賓和越南僑外生到台灣讀書2年、工作4年，熟悉國內企業文化和決策模式後，向外擴散，協助台商加快國際布局，帶動台灣經濟未來10年、20年成長發展。

郭智輝31日出席「2024 HBR台灣企業領袖100強贈獎典禮」時致詞表示，將在日本設立科學園區，結合日本科技能力並善用台灣製造優勢。而人才必須從國外延攬，他說，將盡快與國發會、教育部合作規畫，以每年125億元經費提供2.5萬名公費僑外生來台「唸書2年、工作4年」，預估4年可培養10萬個僑外生，這些僑外生留在台灣可從事半導體及AI應用的工作，相信能讓國內製造業再向上發展。

他說，尤其菲律賓及越南現階段正積極投入發展半導體的行列，因此，將從菲律賓及越南延攬優秀學子，台灣很快就能擁有完全由自己訓練、培養，且懂得台灣企業經營與決策模式的人才，這些優秀人才為台商工作2年、4年後，再走向世界替台商布局海外市場。

郭智輝保證，經濟部推展的這項政策能夠帶動台灣整體經濟，且經濟成長並非短期2年、3年時間，而是10年、20年的長期發展。

郭智輝日前曾提到，這項計畫將鎖定全球排名1,000內大學、該國前20％高中生來台，培育從事製造業低階技術作業員及高階半導體工程人才等，讓產業有穩定的人力可用。

郭智輝也表示，目標放在2040年，要讓台灣人在世界走路有風，為此，他將重塑台灣的經濟環境，也要將台灣教育環境國際化；透過每年2.5萬名留學生來台就學、且穩定留下工作4年，可讓台灣從校園階段提早國際化，進而改變產業環境。