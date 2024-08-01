美擴大對陸晶片禁令 台灣中槍

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為了在先進科技壓制中國大陸快速崛起，美國近期在晶片領域針對中國大陸的封堵動作可謂一波接一波。31日傳出，美方將在8月推出新規，禁止部分國家向中國大陸晶片製造商出口生產設備，台灣出口或將受到影響。但日本、荷蘭和韓國的晶片製造設備業者則可獲豁免。

這項消息意味著荷蘭曝光機大廠艾司摩爾（ASML）、日本東京威力科創等設備業者將不會受到美方新規影響。利多消息令ASML股價在31日歐股大漲5.56％、美股早盤一度大漲7.44％；東京威力科創當日股價亦大漲7.4％，報31,020日圓。

近期美國政府對中國晶片封堵相關事件

外媒引述消息人士透露，美國政府擬在8月公布新規，進一步擴大阻止部分國家向中國大陸晶片製造商出口製造設備。該規定是所謂「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的擴展，將禁止多國向約六家中國大陸最先進晶片製造廠出口設備，受到影響的國家包括台灣、以色列、新加坡和馬來西亞。

報導指出，美方的「外國直接產品規則」規定，某項產品若是使用美國技術製造，美國政府有權力阻止其銷售，當中包括在外國製造的產品。

不過，包括日本、荷蘭和韓國的關鍵晶片製造設備商，則可獲得美方豁免，這將讓ASML、東京威力科創等業者不會受到美國新規的影響。消息人士表示，新規目前還處於草案形式，可能會有變化，但美方目標是在8月份以某種形式發布。新規顯示美國正設法尋求對中國半導體產業持續施壓，但又不會激怒盟友。

報導指出，為了阻止中共軍方在超級運算和人工智慧（AI）領域取得突破，美方近期增強對中國晶片及晶片製造設備實施出口管制。

譬如，7月中旬曾有消息傳出，美國政府已知會盟友，若東京威力科創及ASML等晶片供應鏈企業向中國大陸提供先進的晶片技術，或將面臨美方更嚴厲的貿易限制。消息傳出拖累全球晶片供應鏈股票大幅回檔，日本、台灣、荷蘭、美國上市的晶片類股均遭遇重挫。

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