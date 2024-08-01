超微 AI加持 淨利年增近9倍

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AI晶片二哥超微（AMD）30日公布第二季業績，AI晶片需求刺激上季淨利年增近9倍，且資料中心營收激增逾一倍，加上本季財測優於市場預期，帶動超微股價大漲。

31日美股早盤超微股價大漲7.2％，報148.41美元，不過今年截至30日收盤股價累跌6％。

超微上季營收年增9％至58.4億美元，超越分析師預期的57.2億美元。淨利躥升至2.65億美元，較去年同期2,700萬美元年增881％。調整後每股盈餘（EPS）達69美分，略優於市場預期的68美分。

超微執行長蘇姿丰表示，上季業績成長主要由資料中心業務所推動。資料中心部門營收較去年同期暴增115％至28億美元，高於市場預估的27.5億美元，反映AI GPU出量貨增加。

AI晶片市場雖由輝達獨大，但超微新一代AI晶片MI300逐漸吸引客戶興趣。蘇姿丰在分析師會議表示，超微的AI晶片銷售「高於預期」，預期本季MI300晶片的營收將超過10億美元。

蘇姿丰指出，有鑑於此，超微預期今年AI晶片營收上看45億美元。該公司甫於4月將全年AI晶片營收預測由35億美元上修至40億美元。

展望未來，超微預估本季營收將達67億美元，高於市場預期的66.1億美元。分析師預估本季每股盈餘為93美分。

超微上季財報中，按部門來看，旗下銷售PC晶片的客戶部門營收年增49％至15億美元，優於市場預估的14.3億美元，意味全球PC市場已從疫情後的低迷復甦。

不過超微在AI晶片以外事業表現相對遜色，遊戲機晶片部門上季營收年減59％至6.48億美元，低於華爾街預期的6.76億美元。

另外，2022年超微收購賽靈思（Xilinx）後建立的嵌入式晶片部門，上季營收年減41％至8.61億美元，略高於華爾街預期的8.56億美元。