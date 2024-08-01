5.09％ 我Q2經濟成長率 勉強保五

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期GDP相關指標變化

主計總處31日公布第二季GDP概估，雖然資本形成年增率創近11季新高，但出口擴增力道遠低於預期，以致第二季經濟成長率僅5.09％，不如原預測5.18％，勉強保五。若下半年預測不變，今年經濟成長將下修至3.91％，經濟情勢尚屬穩定向上。

主計總處指出，商品及服務輸出於第二季實質成長7.87％，比預測數少了3.35個百分點，這是造成第二季經濟成長不如預期的主因，所幸民間消費成長2.71％，優於預測，資本形成15.34％也優於預測，因此第二季經濟成長仍得以保五。

綜合統計處視察王翠華表示，第二季商品出口沒有5月估的那麼好，比預測數少很多，約少了新台幣1,500億，主因國際終端需求回升比預期慢、AI所帶動的出口也沒有5月估的那麼好，加以部分傳產的海外同業產能開出，使我業者競爭壓力變重。

不過，第二季投資表現很好，資本形成年增率15.34％，創近11季新高，比預測數高出10.49個百分點，其中半導體設備的進口也創歷年同季次高，王翠華表示，第二季機械設備投資已轉為正成長，終結過去五季的負成長，總的來說，第二季民間投資表現強勁。

綜合統計處長蔡鈺泰指出，資本形成包括固定資本形成（投資）及存貨變動，第二季兩者都比預期來得高，民間投資的表現確實不錯。綜合輸出、投資及消費，第二季經濟成長5.09％，不如原預測5.18％。

除了公布大家熟悉的年變動（yoy）經濟成長，主計總處也公布季變動（saqr）的經濟成長，以了解一季的擴張力道，第二季saqr只有0.03％，為近五季最低，王翠華說：「這是因為國內經濟狀況自去年第二季開始改善，在比較高的基礎之下，要有更大的進步是比較困難的，然而saqr已連五季正成長，國內經濟情勢還是穩定向上。」

王翠華表示，在Q2概估公布後，假設下半年預測維持不變，今年經濟成長率將由原預測3.94％下修至3.91％，惟主計總處仍會評估下半年的情勢，於8月16日國民所得評審會召開後更新預測。