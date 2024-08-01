最低薪資調漲 越南開第一槍

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越南政府近八年來的最低薪資調整案

東南亞國家最低薪資調整案，越南政府開出第一槍，越南政府7月宣布今年旗下四大區的勞工最低薪資調整案。其中，第一區的胡志明市最低薪資，由原每月468萬越南盾，再提高至496萬越南盾，漲幅5.98％。而越南政府今年率先調整勞工最低薪資案，是否會掀起鄰近國家的緬甸、柬埔寨、泰國及孟加拉等勞工最低薪資調整案，備受關注。

對此，已在越南投資的製造業，包括雨成衣業、飲料包材業、製鞋業均表示，將配合越南政府調薪指令辦理，目前公司最低薪資，都符合政府規定。

達新表示，越南員工最低薪資，還不包括伙食、通勤費，及社保費用的補助，若含上述費用，越南員工實際拿到每月薪水與福利，比每月基本工資還高。為增加生產效益，達新持續增購自動化機台，並提升目前現有機台配備，以滿足工廠生產需求。

越南政府新頒布最低薪資法令，自7月起生效，且最低薪資分四區進行調整，第一區由原每月最低薪資468萬越南盾，再調高至496萬越南盾，折合197.03美元；第二區每月最低薪資調高至441萬越南盾，折合175.18美元。越南第三區每月最低薪資，調高至386萬越南盾，折合153.33美元；第四區每月最低薪資，則調高至345萬越南盾，折合137.05美元。

紡織業台商：早高於規定

針對越南政府調薪，成衣大廠儒鴻指出，此次調幅較高，且是針對基本工資調漲；不過，若要以基本工資在越南請人根本找不到人。儒鴻招工都是以高於基本薪資募工，且已在日前完成調薪，儒鴻強調，每年都會調薪，此次調薪對儒鴻越南廠沒有任何影響。

羽絨及機能服飾廠廣越指出，公司調薪都按越南當地法令走，會跟著調整薪資，此次是以基本薪資調漲，廣越目前都已完成調薪跟進，對公司營運負擔不重。

遠東新則指出，針對越南政府調薪，勢必按著規定走，視政府調整幅度，再按員工表現進行調整，按以往都是比政府規定還要高。