房市略降溫 7月房仲交易量月減近1成

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大型房仲業者7月門市交易概況

台股回檔、颱風釀災，加上政府嚴查新青安違規，持續逾半年的房市熱潮略見降溫，各大房仲業者7月旗下門市交易普遍較6月減少近1成，不過仍優於去年同期1成以上，預期第三季淡季及農曆民俗月效應，加上去年下半年房市轉熱、基期較高，未來房仲成交量不容易出現連續性雙位數年增表現。

根據各大房仲業者自結7月門市業績，永慶房產集團月減6％、年增13％；住商機構月減8.7％、年增18.3％；台灣房屋月減5.2％、年增24.3％；中信房屋月減14.2％、年增0.5％，各房仲業者門市交易量普遍微幅降溫。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第三季為房市銷售淡季，7月暑假民眾多規劃出遊，加上颱風攪局，民眾放緩看屋腳步，受風災影響的台南與高雄房市交易量月減均逾1成，不過，7月看屋量與6月差距不大，顯示民眾看屋意願仍強，只要物件符合購屋需求，買賣雙方價格認知取得共識，成交機會增。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，7月美國總統大選前發生意外，台股創高後回檔修正，突發因素難免對購屋人信心產生短暫影響，加上颱風天、暑期出國潮，使7月房市交易量不如6月，未來影響房市最大的可能還是股市與政策，美國總統大選也是存有影響變數，下半年房市雜音比上半年多一些。