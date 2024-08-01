中研院解讀不同調 看今年GDP成長至3.88％

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中研院經濟研究所31日上修今年實質經濟成長率預測至3.88％，較前次預測增加0.86個百分點，是截至目前國內外經濟研究機構預測台灣經濟成長率最高，主要因素來自上半年全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，經濟成長優於預期。

中研院經濟研究所兼任研究員林常青以「盛夏迎炙擁新機」形容現在的經濟情勢。他表示，出口持續穩定成長並進一步帶動進口，預計下半年國內景氣持續穩定復甦，中研院經濟所預期今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率，將分別為8.48％與8.23％，均遠高於前次預測。

同樣具有拉動經濟的民間投資部分，林常青指出，由於全球經濟依然存在許多不確定性因素，企業投資計畫仍趨保守，今年第一季實質民間投資成長率為年減7.92％，其中製造業第一季國內固定資產增購額年減25.66％。考量民間投資去年下半年實質年減15.29％的低基期因素，加上AI、高效能運算等新興科技需求持續擴增，將帶動相關供應鏈投資，可望挹注下半年民間投資動能，今年實質民間投資年增率可望翻正，中研院經所估測有0.86％。

隨著經濟景氣增溫，中研院經濟所指出，今年來消費者信心指數持續走升，就業市場穩定且股市交易活絡，政府亦推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，「皆有助於提高家庭可支配所得及消費」，再加上跨境旅遊與商務旅行需求暢旺，林常青認為，相關因素大力維繫民間消費動能，即使實質民間消費成長率去年已高達8.32％，預估今年實質民間消費成長率仍可以達到2.62％，對經濟成長帶來1.29個百分點的貢獻率。

需注意的是，困擾歐美經濟嚴重的通膨，在台灣對物價影響的情況不同，中研院經濟所此次上修消費者物價指數CPI成長率至2.21％，為各機構最高。