6月製造業景氣 續亮持平綠燈

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台灣經濟研究院31日發布6月製造業景氣概況，6月製造業景氣信號值增加、景氣燈號續為代表景氣持平的綠燈。就近三個月來看，製造業景氣信號值維持在14分上下微幅波動，燈號亦已連續三個月亮出綠燈，反映出全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，整體景氣穩定發展。

台經院提醒，通膨、高利率、地緣政治風險等因素持續干擾全球製造業景氣，國內個別產業的復甦力道也有所不同，例如近期製造業中的資訊電子業表現強勁，全因AI需求擴增及美國科技類股走揚帶動；而石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大，令製造業廠商對當月景氣看法較上月，明顯轉差。

台經院進一步分析，就近期製造業相關經濟數據觀察，所幸部分傳產出口與生產指數年增率已由負轉正，製造業廠商對於未來景氣看法仍偏向樂觀，且下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單動能，預期我國整體製造業景氣將持續轉好。

6月台經院製造業景氣信號值為14.10分，較上月修正後之13.64分增加0.46分。

台經院就6月景氣信號各主要組成項目觀察，其中原物料投入面增加0.50分，經營環境面與售價面分別增加0.29分與0.12分，而需求面與成本面分別減少0.33分與0.11分。

就6月份不同產業燈號的消長觀察，衰退的藍燈比重減少至2成以下，低迷的黃藍燈增加至2成3；而繁榮的紅燈由4.95％增加至10.07％，最為突出，包括電子零組件、電腦產品及其組件，以及發電、輸電及配電設備，均顯示該些產業需求暢旺，生產指數與出口等數據年增幅也續呈大幅成長態勢。