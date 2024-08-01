壯大投信 金管會擬出招

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引兄弟資金、壯大投信，金管會已有招。投信業者已向金管會建議，可鬆綁投信基金管理辦法第10條，即旗下所有基金投資不得逾單一公司發行股份的10％，若全委代操與基金分計額度，將可引導壽險資金委託投信代操，急速壯大投信規模。

金管會主委彭金隆日前宣示要打造亞洲資產管理中心台灣站，其中一項重要工作就是壯大投信規模，尤其是金控下有壽險及投信子公司者，壽險資金委託投信打理，可讓投信管理資產規模快速茁壯，有利到國際上競爭或基金相互掛牌。

金管會壯大投信計劃兵分三路

投信業者亦已積極向金管會建議，若拿掉基金管理辦法的10％投資天花板限制，如全委代操與旗下基金的額度分開計算，甚至比照國外沒有投資上限，就可更有彈性，且修改管理辦法，金管會就可拍板。

現行規定投信旗下每一基金投資任一上市櫃公司股票總額，不得逾該公司已發行股份的10％；且投信經理的全部基金投資在任一上市櫃公司股票亦不得逾該公司已發股份的10％。

例如某投信旗下基金、ETF已投資甲公司5％，此投信若代操壽險資金，投資甲公司即不能逾5％，否則合計就破10％，假設一家市值200億元的公司，若一檔ETF已投資10億元，就只剩10億元可幫壽險投資，無法有效壯大規模。

投信業者說：「績優權值股，自己的ETF、基金都不夠吃了，怎麼幫壽險代操投資？」此限制讓投信代操時只能優先投資大型股，但大型股壽險公司自己就能投資，不需委外代操，投信強項是市值200至500億元的中型股選股，亦是要追求超額報酬利基。

此緊箍咒導致壽險只要給投信2,000億～3,000億元代操，投信操作就很困難，因為台灣市值200億元以上的公司並不多，且投信旗下的基金、ETF動輒就500億元、千億元要先投資，剩下的額度才能給壽險，即無法大量接下壽險的委託單。

由於金管會有意將壽險資金留在台灣打理，這次打通法規「任督二脈」的可能性極高，投信有望接下壽險全委大單，有壽險兄弟公司的金控下投信亦可望首波受惠。