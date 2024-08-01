投信業：三大關卡鬆綁 當務之急

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金管會將積極壯大投信規模，投信業者分析有三大關卡仍待打通，一是投信商品多樣化，集結散戶力量投資；二是推出台版TISA，鼓勵更多小額投資；三是放寬投信代操限制，業者認為三關卡都欠臨門一腳，期待金管會主委彭金隆能更快鬆綁。

在商品多樣化部分，投信業者指出，金管會已積極推動，包括近日宣布開放主動式與被動多資產ETF，讓台灣基金市場與國際接軌，二年間預估可有2,000億元規模；還有不動產投資信託基金（REITs）的修法今年也很有機會通過，五年內至少千億元。

金管會耗時四年推動的基金架構REITs修正案，5月15日在立法院完成初審，投信業者期待今年可三讀通過，據投信投顧公會針對38家投信調查，有11家投信有興趣發基金版REITs、預估三年內可發七檔、五年上看有15檔。

投信認為，REITs打通有利私募股權的發展，因私募股權可投資在風電、綠電前期風險較大的開發，之後有穩定收益時再轉為REITs讓大眾投資，都是將錢留台灣、打開新市場的做法。

二是台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）爭取多年，業界認為今年有機會闖關成功，因應未來超高齡社會，也是一個導引民間資金投資台灣的好政策，金管會已表態支持。

投信投顧公會2018年就開始爭取TISA，盼每人每年2.4萬元投資列舉扣除額，只要投資滿五年，即可有租稅優惠，鼓勵民眾及早定期定額理財，一旦有此誘因，相信會有更多定期定額的投資，有助投信壯大及留財在台。

三就是鬆綁代操相關規定，如放寬基金管理辦法的投資個股上限，投信代操壽險資金與基金限額可分開計算，導入壽險資金交投信管理，是快速壯大投信資產管理規模的方式，亦有助壽險錢留台灣。