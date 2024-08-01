生活成本一年後升? 64％人點頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民眾明顯感受台灣物價上漲，將帶動生活成本上揚，中研院經濟所最新研究調查顯示，有6成4的台灣消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4高出10個百分點。其中，因4月電價全面調漲，民眾對「交通與能源開銷」預期的上升幅度最大，超過2成的消費者預期油錢、通勤搭車、水電瓦斯等開銷會再增加。

此項生活成本調查，有每月房租或房貸開銷，交通與能源經常性開銷，食物類別支出，及整體開銷共四項，訪問民眾個人與同住家人之家庭每月開銷情況，並預估在一年後的開銷可能變動。去年10月第一次調查，受訪民眾對交通與能源的經常性開銷，已有17.2％預估會上升，而今年4月調查，該值進一步上升到20.1％。

至於預估食物類別支出會上升的消費者，兩次調查，自14.1％微升到14.5％。每月房租或房貸開銷的上升預期，則自4.8％上升到6.6％，是變動較低的項目。整體開銷則包含房租、貸款、水電、吃飯、交通、娛樂等，消費者預期上升的比例也自9.3％，此次增加到12.9％。

中研院經濟所31日首度公布新研究計畫「消費者預期與政策反應調查」成果，經濟所研究員楊淑珺表示，此項調查目的在了解台灣消費者對物價變化的預期，未來將每半年公布一次。

楊淑珺指出，生活成本與消費者物價變化幅度雖有落差，但兩者一般是同向變動，生活成本的預期也可能反映在物價的預期。反映央行向來擔心的「預期通膨」，因此在3月祭出預防性升息半碼。值得注意的是，此調查過程，發現一般消費者無法了解CPI物價的經濟意義，及CPI與生活成本的差別，研究團隊因此改變為以消費者切身感觸最直接的生活成本，作為調查重點。

「消費者預期與政策反應調查」團隊亦以CPI做調查，4月間有8成5的消費者，預期一年後CPI會上升，並有超過7成的消費者，預期一年後CPI的變化幅度超過2％，整體平均上升幅度為3.2％，比去年10月份調查時的2.8％來得高。