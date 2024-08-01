8月新制 住宅補貼開放申請 可搭新青安

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8月上路新制

8月新制上路。為保障租屋權益，內政部自1日起提供免費租屋糾紛法律諮詢，同時也開辦今年度住宅補貼，包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，符合一定所得及財產以下家庭即可申請。住宅補貼可搭配新青安貸款，在台北市最高貸款額度可達1,250萬元。

95％租客曾遇租賃糾紛，內政部委託法扶基金即日起開辦租屋族免費租屋糾紛法律諮詢。內政部長劉世芳表示，租屋族遇不合理要求提前解約、苛扣押金等問題時，可直撥法扶基金會求助，由專業律師提供法律諮詢。

另外，內政部每年受理一次自購及修繕住宅貸款利息補貼，今年將於8月1日至31日受理，申請補貼者，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等四條件，預計全台6,000戶受惠，估需8億947萬元經費。

若戶籍設在台北市，且欲申請自購住宅貸款利息補貼，家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於68,772元、家庭動產限額需低於715萬元且家庭不動產限額需低於940萬元。

另，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，勞動部已修正《職業安全衛生設施規則》，強化熱危害風險管制，1日起，若戶外溫度的熱危害風險達四級以上，雇主應設置遮陽設施，並提供風扇、水霧或其他降低環境氣溫效果的設備；鄰近場所應設有冷氣、風扇或通風良好的設施，並提供充足飲水或適當飲料。違反者可處3萬至30萬元罰鍰。