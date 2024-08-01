台鐵漲定了 9月底前送案 李孟諺：不排除複製台電模式

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台鐵9月提送漲價方案

台鐵漲價勢在必行。交通部長李孟諺7月31日表示，台鐵票價凍漲29年且價格明顯偏低，確有必要調整，9月底前台鐵將提送漲價方案。李孟諺說，屆時行政院與交通部將會綜合評估，不排除採取「台電模式」，先調整部分票價，不足處則由政府補貼。

李孟諺指出，台鐵許多票價明顯偏低，如通勤票價「台北－板橋」單程僅15元，比公車30元、捷運25元便宜許多，而「台北－板橋」的車程時間甚至比公車捷運快，票價與其他大眾運輸相比確實偏低，有漲價合理反映成本的必要，將有助提升台鐵營運品質。

李孟諺上任二個月以來已多次提及，台鐵票價若適度漲價可合理反映成本，有助提升台鐵準點率及營運服務。

李孟諺說，台鐵票價方案預計9月送至交通部審議，將衡酌大環境情勢、物價水準、台鐵成本及永續經營等面向，擇定有助提升台鐵品質的最佳方案。

他並透露，後續不排除比照「台電模式」，由政府出手護漲勢，先部分調整票價、不一次漲足，調整不足反映成本的部分，則由政府補貼的方式協助。

即便台鐵票價即將上漲，但是台鐵在8月推出「電子票證常客回饋優惠」，依搭乘次數提供不同優惠回饋金，最高可享8折優惠票價。此外，台鐵也推出30日及60日兩種電子定期票，旅客購買後可在期限內無限次數搭乘，最高享56折優惠。

台鐵表示，原本的電子票證乘車9折措施將在19日截止，新推出的「常客回饋優惠」提供三種級距回饋金，將在次月第一次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內，回饋金可用在電子票證規定範圍內的所有消費。