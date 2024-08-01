高鐵全年目標 420萬人次 國旅熱潮帶動，創高可期

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台灣高鐵積極推廣國旅，預計在暑期旺季、ITF旅展優惠專案及地方合作帶動下，下半年旅運人次將較上半年大幅成長，全年可望達到420萬人次新高，較2023年403萬成長4.2％。

受惠旅運需求持續暢旺，台灣高鐵近期持續增班，且正向看待國內旅遊持續成長，未來營運貢獻提升。在高鐵假期、飯店聯票等多元旅遊產品組裝搭配，今年以來有多項活動、演唱會加持，上半年單月旅遊業績最多較去年同期成長5成，平均增幅也達1成以上。

回顧上半年旅遊產品銷售情況，台灣高鐵表示，4月雖受到地震頻發，及外籍旅客入境人數未達預期影響，在海外旅遊產品銷售量不如預期，但國旅市場於第二季配合屏東黑鮪魚季、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》年度大展等主題活動，刺激業績成長，旅遊人次累積達成率近9成。

展望下半年，台灣高鐵預期透過各項暑期優惠、ITF旅展優惠專案，及與中央、地方合作等活動帶動下，全年旅遊人數目標將達420萬，可望改寫歷史高峰。

此外，台灣高鐵與Klook、KKday、易遊網、ibon及雄獅旅遊等五個國內大型旅遊元件平台合作推出的「國旅聯票」，透過合作平台App預定行程，提供QR code憑證「即買即用」，符合年輕族群使用習慣，為近年高鐵成長速度最快的旅遊產品。

據悉，台灣高鐵今年底可望與大型訂票平台簽約，異業結盟效益進一步發酵，「展票加車票」策略下，為加速推動旅遊人數成長的一大動能。

台灣高鐵指出，「高鐵飯店聯票」目前全台共有逾200家飯店合作，在7～9月暑假期間推出多項優惠專案，並攜手義大、凱撒雙集團飯店，預期暑假期間相較去年同期約有15％以上的成長。