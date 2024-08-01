《西貢小姐》喚醒了美國夢

文／謝璧蓮■黑龍管理顧問公司（BDMC）董事長

《西貢小姐》（Miss Saigon） 世界經典音樂劇今年首次來台巡演，筆者6月終於在台北親見這齣大時代背景下的音樂劇隆重登場。該劇由Claude-Michel Schonberg與Alain Boublil共同創作，1989年在倫敦Theatre Royal劇院首映，精湛的製作加上歷久彌新的劇情與演出，迄今已在超過30個國家演出，吸引全球約4,000萬人次觀賞，與《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》同被喻為史上最偉大的四大音樂劇之一，多首令人感動的歌曲與劇情完美結合，無怪乎有人說是此生必看的經典音樂劇。

劇情來到越戰末期（1975）在西貢（現在的胡志明市）酒吧Dreamland，年輕越南女孩Kim與在越南的美國海軍陸戰隊軍官Chris因戰爭相遇，兩顆心一觸即發後歷經兩周的愛情卻轉眼即逝。隨著戰爭結束西貢淪陷，兩人分離失散，直升機降落帶走Chris讓人驚訝不捨，留下被迫分離的Kim為保護他們的小孩，居然殺了她父母決定的未婚夫官員表哥，之後逃到曼谷的酒吧工作，這樣過了三年（1978），再相見人事已非，愛恨情仇交織在彼此心中。

■美國霸權介入，造成越戰的不幸

《西貢小姐》的許多越南元素展現出深刻而鮮明的文化背景，並同時探討盲目的美國夢與美國的帝國主義等長期存在的主題，因此只要國際間有戰爭衝突事件，《西貢小姐》就會在期待下熱烈演出。從幾個小人物的故事卻能由小觀大，放大Chris的心態其實代表著美國一直以來的思維模式，而這正是促使越戰爆發的主因之一。Chris內心深處是基於同情可憐的Kim卻造成了她的悲劇，如同美國想要幫助越南不僅造成南北越動盪與爭戰長達十年，也留下許多經濟和社會問題，悲痛萬分的劇情與精彩絕倫的演出都希望大家能引以為鑑。

Kim心中一直都存在Chris會來接回他們母子的美國夢，Chris得知了Kim的消息，他與新婚妻子Ellen兩人來到曼谷，滿懷希望的Kim卻見到Ellen告知只希望從金錢上資助她與孩子。為母則強Kim轉變成堅韌強悍的形象，最終選擇自殺換取兒子到美國的機會，到死都還沒放棄美國夢，就這樣促使她走向了最終悲慘的結局。

劇中另一個想靠著Kim達成美國夢的酒吧老闆，更是毫不掩飾他對金錢的貪婪和美國的喜愛，自始至終最大的夢想就是成為美國人，認為到美國就代表出人頭地，甚至以《The American Dream》這首歌來體現傳達真實的夢想，財富、豪宅、名車未來想要的一切都寄託在美國實現。

美國夢（American dream）是由亞當斯（James Truslow Adams）在1931年經濟大蕭條期間提出，主要提倡讓所有階層的美國人民都更好、更富裕、更幸福，並為世界的理想和福利能有最大的貢獻。廣義而言美國夢代表的是個人的自由、物質生活與財富、成功機會都是最佳化的一種理想式的美國生活環境，最具體表現就是在經濟上的成功，也因此釀成美國淘金熱。

同時在美國式的帝國主義下，深信美國道路對所有人都是最佳選擇，不惜採取武力推行激進的侵略、顛覆、控制、干涉的政策向美國境外擴張，象徵著在政治、經濟、文化和媒體的影響力，卻形塑美國空虛的物質主義與政治文化。

美國第60屆總統選舉將於11月5日舉行，共和黨候選人前總統川普（Donald Trump）7月13日在賓州遇刺受傷後聲勢看漲，公開指出台灣搶美國晶片生意，因保衛台灣困難要求支付美國保護費，在美國最高霸權下政府選擇完全依賴何等危險可想而知。

■越南記取教訓，以「竹子外交」穿梭大國之間

當初北越對抗美國最終贏得越戰勝利，而南越與美友好受到派軍援助反而落敗。至今越南外交方面儘管地緣政治日益緊張，在阮富仲（Nguyen Phu Trong）2011年擔任總書記以來推行「竹子外交」（bamboo diplomacy）與各國加大合作，同時兼顧與美國、中國和俄羅斯的關係，阮富仲於7月19日去世前欽點的領導人蘇林（原國家主席），應會持續其路線繼續為國家及人民爭取最大的利益。