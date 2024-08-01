通膨意外升溫ECB降息添變數

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歐元區通膨年增率變化

歐元區7月整體通膨率2.6％，相較前月略為加溫且超出預期，所幸被視為最大隱憂的服務業通膨放緩。通膨意外升溫，可能讓歐洲央行（ECB）官員決策傷腦筋，為市場預期的9月降息添變數。

歐盟統計局31日公布歐元區7月消費者物價指數（CPI）初值，自6月的年增2.5％升至2.6％。《路透》訪調經濟學家後，原本預期7月整體通膨率與6月持平，停留在2.5％。

7月核心通膨率（不含能源、食品、酒精和菸草價格），也未如《路透》調查所預期的放緩至2.8％，同樣與前月一致持平在2.9％，連續三個月保持在此水位。

不過備受關注的服務業通膨率，倒是由6月的4.1％微降到4％。

歐元區幾個主要成員國的調和通膨率都微升，包括前兩大經濟體德國和法國，皆從6月的2.5％微揚到2.6％。

北歐銀行（Nordea）分析師在報告中表示，「在這些數據出爐後，我們預期歐央會維持觀望模式。關於9月降息，現在就下最後結論言之過早，但這仍是我們的基本情境。」

美國聯準會台北時間1日凌晨的政策聲明，也是歐央決策的重要參考依據，Fed料釋出9月降息的訊號。

匯豐控股經濟學家巴爾波尼（Fabio Balboni）指出，最新通膨數據對ECB來說相當棘手，「貨品面的通膨放緩接近尾聲，另方面服務業通膨仍偏高。」不過他基於通膨終將緩和的期待，依然看好歐央在9月和12月降息。

Ballinger Group外匯市場策略師卡普曼（Kyle Chapman）則說，他依舊預測歐央9月二度降息，最新通膨數據雖比預期熱，但他認為對歐央決策影響不大。

歐元區通膨雖意外升溫，但31日期貨市場報價顯示，交易員仍維持歐央9月及12月降息的預測。歐元在通膨報告發布後走升，漲0.2％來到1.0833美元，歐元月線可望收漲1％左右，主要拜美元疲軟之賜。