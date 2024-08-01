日企資本支出 再創歷史新高

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日經亞洲報導，日本大型企業在2024財年的資本支出將連2年寫下新高，達到33.37兆日圓。隨著電動車相關軍備賽升溫，汽車產業超越電子業，成為2024財年最大的資本支出產業。

日經統計869家上市或資本額在1億日圓以上公司數據，調查發現，大型日企在2024財年資本支出大幅增加15.6％，達33.37兆日圓，連續第2年創新高。

其中，製造業整體投資產能增加14.3％，達到20.51兆日圓。若按產業別，汽車業自2019財年以來首次超越電子業，資本支出成長19.8％，達到5.15兆日圓，整體占比高達15％。

全部大型日企之中，車廠龍頭豐田汽車（Toyota）投資規模最大，資本支增加6.9％，達創紀錄的2.15兆日圓。豐田力拚轉型為綜合型移動方案車廠，社長佐藤恆治表示：「我們需要進行重大的結構性改革。」

第二大規模則是同為車廠的本田（Honda），計劃資本支出大增72.7％，達6,700億日圓，該公司正準備推出全新電動車款，並擴大其研發規模。

電子業預計將成長5.7％，達4.81兆日圓，不過索尼集團（Sony）計劃削減25.4％的投資支出，至3,700億日圓，成為全日本最大規模縮減，絕大部分是因為半導體相關支出的減少。

化學工業按產業名列第三，計畫注資3.26兆日圓，成長幅度21.8％，擴大投資重點轉向高性能材料。

整體來看，非製造商的投資更加積極，今年投資總額成長17.8％達12.86兆日圓，創46年來最高。尤其是物流和建築業，在勞動力短缺的情況下正努力提高生產效率。

另一方面，日本海外投資預計將成長28％，達4.11兆日圓，尤其對美投資激增34.8％，超過1兆日圓，對歐盟投資支出增幅也達23.1％及5,062億日圓。