美就業降溫 拉高降息機率

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國7月民間就業人數僅增加12.2萬人，增幅創六個月來最低，勞工薪資成長幅度也改寫三年新低，為勞動市場降溫再添例證，連帶推升美國聯準會（Fed）短期內降息機率。

人力資源管理機構ADP於7月31日公布，7月民間就業人數增加12.2萬人，遠低於市場預期的15萬人與6月的15.5萬人。7月勞工年薪成長速度放緩至年增4.8％，增幅創2021年7月以來最低，顯示就業市場放緩令勞工爭取加薪的籌碼降低。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「隨著薪資成長放緩，勞動力市場狀況與Fed努力壓低通膨的方向一致。如果通膨再次回升，那絕對不是因為勞動力的原因。」

美國勞動市場轉疲，對於通膨帶來的上行壓力減輕，為Fed短期內降息提供更多空間。市場普遍預期Fed本周例會將維持利率不變。據芝商所FedWatch工具顯示，在ADP數據公布後，Fed9月例會降息1碼機率升至87.7％。

美國7月就業成長由中型企業帶動。員工人數在50～499人之間的中型企業增加7萬人。500人以上的大型企業也增加6.2萬人。但49人以下的小型企業減少7千人。

以產業別來看，服務業依然是成長主力，單月新增8.5萬份就業，其中以貿易、運輸與公用事業部門增加6.1萬最多，其次是休閒觀光增加2.4萬，教育與醫療部門及金融活動業分別新增2.2萬與1.4萬人。但專業與企業服務部門銳減3.7萬人，資訊業也減少1.8萬人。

商品生產業7月就業增加3.7萬人，其中營建業增加3.9萬人，採礦與天然資源業增添2千人，但製造業減少4千人。勞工部8月2日將公布7月非農就業報告。市場預估，7月就業新增人口將從6月的20.6萬降至18.5萬人，失業率料持平於4.1％。