已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際會計師事務所畢馬威（KPMG）25日公布最新「風投脈搏」報告，今年第二季共有2,155件亞洲風投交易，集資額共174億美元，較第一季跌16.3％。其中，亞洲十大風投交易中大陸占了六件，其偏好新能源與半導體領域，但投資也愈趨謹慎。

香港經濟日報報導，KPMG報告指出，今年第二季亞洲最大的兩件風投交易是集資19億美元的新加坡網購平台Lazada，以及集資10億美元的印度電商平台Flipkart。

報告指，大陸風投著重新能源和半導體領域。其中電動車製造商哪吒汽車集資6.93億美元，中車時代半導體集資5.99億美元。雖然電動車行業的投資仍較其他行業活躍，但隨著市場競爭日趨激烈，交易活動已有所放緩，KPMG預計未來幾季將出現整合。

畢馬威中國合夥人史韡表示，人工智能（AI）仍是大陸風投市場的寵兒，過去一年，專注於AI初創企業數量大幅增加，不少崛起的企業因此獲得投資。大陸投資者對AI應用程式尤感興趣，但其投資態度也趨於謹慎，他們會考慮企業能否成功取得成果並實現產品商業化。

畢馬威中國香港區交易戰略與併購融資總監趙家欣表示，今年第二季大陸風險投資者更加審慎，並未急於進行重大交易，而是傾向投入更多時間進行盡職調查，部分投資者甚至採取觀望態度，延遲投資決策以評估目標企業的長期表現。為了刺激投資，地方政府為重點戰略產業的相關企業牽線大量資金，主要以半導體、替代能源、新材料和人工智能等行業為主。

展望第三季，KPMG預計AI和替代能源汽車將繼續吸引風險投資者，雖然預期大陸的風投市場仍會較為平靜，但有機會可從第二季的低點回升。隨著許多大陸企業準備上市，市場預計2025年IPO市場將迎來反彈。