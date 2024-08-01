降低依賴中國 蘋果高階手機首度在印度生產

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在蘋果有意降低對中國大陸的依賴，並推動印度成為另一個iPhone生產重鎮背景下，印度媒體披露蘋果將在印度製造iPhone 16 Pro系列，也是該公司首度在印度生產高階機型。

財經網站Moneycontrol引述供應鏈人士報導，蘋果將再度擴大在印度製造的計畫，預計今年晚些時候透過富士康位於印度泰米爾納德邦縣（Kancheepuram）的斯里佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur）工廠開始生產iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro MAX。

目前該工廠很快就會為iPhone 16 Pro系列進入新產品導入（NPI）階段，待一切順利，就會進入量產階段。

鴻海去年底曾公告，印度子公司將擴建廠房，是鴻海近幾年在印度罕見的大手筆投資，當時就有分析推測此舉是在印度進行iPhone 16系列NPI的預先準備，也是iPhone史上第一次在中國大陸以外地區做NPI，意味蘋果將扶持印度成為全球另一個iPhone生產重鎮。

報導指出，該策略是蘋果執行供應鏈多元化策略的一部分，目的是為減少對中國工廠的依賴，並提升在印度的製造能力。蘋果希望在未來幾年，將印度製造iPhone的比例，從目前的14％提升到25％。

蘋果開始「印度製造」是在2017年組裝第一代iPhone SE，從那時候起，蘋果逐步擴大在印度生產iPhone，2018年組裝iPhone 6S，2019年組裝iPhone 7跟XR，2020年生產iPhone 11，2021年生產iPhone 12與iPhone 13，2022年是iPhone 14。

過去印度製造iPhone的時程，大約落後中國大陸量產後6～9個月。去年蘋果首次在iPhone發表會後馬上在印度投產iPhone 15與15 Plus。到了今年，更進一步生產高階的iPhone 16 Pro系列。此外，蘋果也計畫在今年晚些時候開始在印度製造iPad和AirPods，顯示蘋果越來越看重印度。上述消息也粉碎先前比亞迪搶單傳聞。