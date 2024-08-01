星巴克不香了？ 上季業績下滑

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連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）上季營收萎縮，且同店銷售連續2季下滑，其中中國同店銷售縮幅達14％，不過淨利符合分析師預期，緩解市場憂慮，帶動股價上揚。

7月31日美股早盤星巴克股價大漲逾4％，報79.45美元。不過今年截至7月30日收盤，股價累計大跌將近21％，表現遠遜於大盤。

星巴克2024會計年度第三季（截至6月30日）淨利達10.5億美元，較去年同期的11.4億美元減少將近8％。不計一次性項目，調整後每股盈餘達93美分，符合市場預期。上季營收年減1％，至91.1億美元；同店銷售減少3％，連續2季下滑。

上季美國咖啡店客流量減少6％，美國同店銷售下降2％。面對市場需求下滑，星巴克透過促銷活動和推出新飲品，來吸引客戶回籠。

星巴克執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）表示，雖然有更多消費者在食品雜貨店購買星巴克的包裝咖啡，但是咖啡店的營收持續面臨消費者環境挑戰。

星巴克在北美以外市場表現更疲弱，上季同店銷售下降7％，第二大市場中國同店銷售大跌14％。星巴克在中國面臨當地業者激烈競爭，包括低價對手瑞幸咖啡。

2023年3月上任的納拉西姆漢面臨提振業績壓力，主要市場美國和中國營收下滑，迫使星巴克今年兩度下修財測。股價去年還在100美元之上，過去一年股價跌幅超過25％。

此外，激進投資人Elliott Investment Management向星巴克施壓，並且要求改善營運。納拉西姆漢7月30日透露，公司與Elliott進行有建設性的溝通。

就連星巴克傳奇舵手舒茲（Howard Schultz）也敦促現行管理團隊改善客戶體驗。星巴克藉由開放App下單來提升效率，減少客訴。納拉西姆漢呼籲投資人對星巴克的扭轉營運計畫多點耐心，努力正開始顯露成效。

星巴克7月30日重申維持全年財測不變，預期營收將有低個位數成長，每股盈餘成長率在持平至低個位數之間。