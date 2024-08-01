LG新能源找上中企 洽談電池合作

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中國電動車供應鏈價廉質優的競爭力，不斷在國際市場發酵，近日韓國LG能源解決方案公司（LGES）一位高層表示，該公司正在與三家中國供應商進行談判，以為歐洲業者生產低成本電動車電池。業內人士指出，在歐盟準備對中國製造的電動車徵收額外關係後，車企間的競爭將更加激烈。

路透報導，LG新能源先進汽車電池部門負責人Wonjoon Suh表示，該公司正在與中國企業進行談判，將共同開發磷酸鐵鋰（LFP）陰極，並向歐洲市場供應產品。陰極是電動車電池中成本最高的單一元件，約占電池總成本的三分之一，而且中國目前在全球LFP陰極供應中占有主導地位。

Suh表示，LG新能源正在考慮各種方法與中企進行合作，包括建立合資企業和簽署長期供應協議，預料這種合作關係有助於LG新能源在三年內將其LFP電池製造成本，降至與中國競爭對手相當的水平。他透露，LG新能源正在考慮在摩洛哥、芬蘭和印尼三個地點，與中國企業合作為歐洲市場生產LFP陰極。

近年來，LG新能源一直在與美國、歐洲和亞洲的汽車製造商討論LFP電池供應協議。但Suh表示，歐洲對經濟型電動車的需求更強勁，這類車型約占該地區電動車銷量的一半，高於美國。

報導指出，在全球電動車銷售增長放緩下，LG新能源與通用汽車、現代汽車、Stellantis和本田汽車均建立了電池合資企業。Suh表示，由於市場需求放緩，LG新能源在與合作夥伴達成協議後，擴建所需的一些設備的安裝可能會延遲最多兩年。他預測，歐洲電動車需求將在大約18個月內恢復，美國電動車需求將在2至3年內恢復，但部分因素仍將取決各國氣候政策和法規。