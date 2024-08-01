陸製造業PMI 連三月不景氣

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大陸近一年PMI走勢

大陸統計局31日公布今年7月份製造業採購經理人指數（PMI），數據較6月份下降0.1至49.4，符合市場預期，但已連續第三個月位於50景氣分水嶺下方。分析認為，7月PMI指數在榮枯線下小幅下降，顯示大陸經濟仍有下行壓力，要高度重視需求收縮問題。

綜合陸媒報導，統計局數據亦顯示，大陸7月份非製造業商務活動指數降至50.2，比6月下降0.3，略遜於市場預期的50.3。7月綜合PMI產出指數為50.2，比上月降0.3。

統計局服務業調查中心資深統計家趙慶河表示，大陸經濟總體產出繼續保持擴張，惟7月份因傳統生產淡季、市場需求不足，以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素影響，製造業景氣水平略有回落。

從製造業分項指數來看，新訂單指數持續下降，且連續3個月處於收縮區間，生產指數連續3個月下降。需求偏弱仍是現階段限制經濟運作的主要問題，同時，需求不足對工業生產的制約明顯。

從企業規模來看，大型企業PMI比6月升0.4至50.5，中、小型企業PMI分別為49.4和46.7，比6月下降0.4和0.7。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，7月份製造業供需兩端都有不同程度走弱，市場需求不足正加速向生產端傳導，當月生產指數下降0.5，是7月製造業PMI的主要拖累項。而7月生產指數能維持在擴張區間，則與目前外需拉動較強，以及近期寬口徑基礎建設投資及製造業投資維持較快成長等因素有關。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，要高度重視市場主導的需求收縮，企業、居民越是不容易賺錢，就越不敢花錢，需求就會進一步收縮。他表示，要加大政府公共產品投資作為擴大內需啟動鍵的關鍵作用，透過顯著擴大政府投資規模，帶動企業訂單增加和生產投資恢復，推動就業形勢好轉和消費需求回升。

王青表示，在大陸政府的各項穩經濟措施實施後，預計8月份官方製造業PMI指數可望由降轉升，達到49.7左右。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，大陸製造業仍面臨房地產市場低迷、海外需求前景不確定性、國際商品價格波動等方面壓力。