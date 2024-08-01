美加徵對中關稅 推遲2周上路

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美國政府對中國的新一輪關稅政策原定於8月1日上路，其中最受關注的是100％電動車進口關稅，如今宣告生效時間將延期至少兩周。美國貿易代表署（USTR）表示，目前正在檢視逾千份涉及加徵關稅的意見，預期8月才會擬定最終決定。

近年美中角力加劇背景下，美國數度示警中國電動車、太陽能等綠能相關產品，以及成熟製程晶片產能過剩的風險高漲，為了保障美國產業和勞動環境免於中國廉價產品湧入的影響，美國政府祭出高額關稅政策因應。

綜合外媒31日報導，新關稅在8月1日生效前夕，美國貿易代表署於7月30日表示，官方仍在檢視逾1,100件關於加徵關稅的意見，預計8月才會研擬出最終關稅政策，且待結果公布兩周後，新政策才會生效，因此關稅新規至少將延期兩周上路。

美國貿易代表署經過長時間審查美國前總統川普時期的對中關稅政策後，不僅保留大部分關稅，美國總統拜登更在今年5月中旬宣布加徵新一輪關稅，鎖定中國製電動車及電池等共價值180億美元的中國商品，並於8月執行。此外，美國貿易代表署提出，將一併向口罩、針筒等中國進口醫療用品加徵關稅。

此前公布稅率顯示，經過「301關稅」四年期複審，中國電動車關稅將由現行的25％大增至100％，半導體關稅將提高一倍至50％，醫療產品關稅則調升至最高50％。值得注意的是，美方宣布政策延期實施，適逢美國總統拜登近日宣布退選2024年總統大選，改由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒參選。美國之音報導，預料賀錦麗與川普將在選戰中，就中國貿易和關稅政策交鋒。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）芮恩希（William Reinsch）指出，賀錦麗過往沒有發表太多關於貿易政策的意見，預期她的政策不會與拜登有太大的不同。而對中政策方面，宣導強硬路線，將同時符合兩位候選人的利益。