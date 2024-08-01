坎博：美中在印太地區全面競爭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美中之間在貿易、科技、軍事等各領域的競賽不斷升級，且對美國外交構成地緣政治挑戰，美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）30日出席美國國會聽證會時強調，美國必須採取更多措施對抗中國的行為，美國海空軍在印太地區也必須展現優勢軍力。

路透報導，坎博30日在參議院外交關係委員會有關美中戰略競爭的聽證會上指出，與中國競爭「界定了現代美國外交遭遇了地緣政治的挑戰」，華府必須採取更多措施對抗中國在建立海外軍事基地、在非洲尋求稀土礦物的行徑。

坎博並對中國與美國在造船方面的差距「感到憂心」。他說：「我們在造船領域必須做的更好，否則我們將無法成為21世紀所需的強大海軍強權。」在地緣政治的挑戰下，美國海軍及空軍在印太地區必須展現優異的軍事能力，以掌控全局。

坎博是美國重返亞洲（pivot to Asia）的堅定擁護者，他指美國在中東反恐20年，需要大量的地面部隊支持，五角大廈也做了適當的投資與創新，現在輪到對海空軍的投資與創新了。

坎博表示，印太是美中競爭最激烈的地區，而且越來越全球化，它涵蓋了美國所追求的每一個領域，戰略技術、商業、軍事等各方面，需要美國全面、深入參與才能應對挑戰。

中國是全球稀土主要供應鏈，2022年的稀土產量占全球產量的70％，仍亟欲掌控非洲的稀土礦產，「這對我們的工業和技術能力至關重要」。

民主黨參議員昆斯（Chris Coons）提醒坎博，美國在台灣的非洲友邦史瓦帝尼沒有派駐大使。坎博表示認同，並稱「中國真正對我們造成威脅之處是在國際組織，我們必須在那裡有競爭力」。

他強調，不要低估美國外交官在全球南方國際組織中的重要性，尤其是在非洲小國，他們認為這些大使是美國的代表。這也是美國國務院最重要的優先項目之一。