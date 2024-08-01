寧夏治沙造林有成 蒙古也來取經

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寧夏中衛市近年文旅經濟的發展，背後實則源自治沙造林的成功。歷經多年研究與改良，當地專家找出「草方格」和植物相輔相成的防沙治沙方式，至今讓中衛市沙坡頭區的植被覆蓋率從1％提升到42％。不少沙漠國家前來取經，蒙古還因此提出種植10億棵樹的計畫。

沙坡頭區地處黃河與騰格里沙漠交匯處，曾是大陸風沙災害最嚴重的地區之一。素有「治沙英雄」之稱的中衛市國有林業總場總工程師唐希明說，他從小就在騰格里沙漠邊上成長，從小過著一張口就吃沙、吃飯配沙的生活。1960年代，當地每年的沙塵暴天氣可達320天，沙塵嚴重時，「早上都推不開大門，全被沙子蓋住了，日子就是這麼苦」。

正因為再也不想過這樣的苦日子，唐希明大學畢業後，就投入治沙的工作。當時已有前人研發出「草方格」辦法，將曬乾的稻草插入沙地裡，形成四邊都是1公尺的正方形草方格，防止沙子風吹而流動。之後還要在草方格裡栽苗種草才能形成永久固沙屏障。唐希明說，中衛市境內的騰格里沙漠看似表面乾旱，實則深層有水分，但由於流沙鬆散，用鐵鍬很難挖出深坑，樹苗難以吸收到深層水分，禁不住夏季高溫就會乾死。

唐希明先是研究出一種類似柺杖的工具，垂直對準草方格中央，將樹苗根部直接插入50公分深處的濕沙層，將植哉存活率提高了25％，勞動成本降低了50％。

之後他將工具升級為類似電鑽概念的版本，植物存活率又提高了20％。另外，他還將草方格的編織由人工改為機器，大大提高效率。透過固沙治沙的新技術、新模式，成功讓沙坡頭的植被覆蓋率從1％提高到42％，沙塵暴天氣從每年約320天降低到120天。

沙坡頭也因治沙有成，開始種植蘋果、葡萄等果樹，同時也為發展文旅營造更好的環境，吸引中東等沙漠國家前來取經。唐希明拍胸脯保證，「沒有我治不了的沙」。同樣深受沙塵暴氣候危害的蒙古，對寧夏治沙經驗最感興趣。2022年大陸國家主席習近平前往蒙古訪問時，還表示願與蒙古積極開展防治荒漠化項目的合作，並支持蒙古「種植10億棵樹」計畫。