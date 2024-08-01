官方促消費 陸港股大漲

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儘管7月31日公布的大陸7月製造業採購經理人指數，連續第三個月處於萎縮區間，但30日舉行的中共中央政治局會議強調，要盡力促消費，加上大陸證監會副主席換人等因素帶動下，陸港股市31日放量大漲。上證指數、深證成指分別漲逾2％、3％，香港恒生指數收漲超過2％。

大陸股市31日開低走高，領漲亞洲市場，滬深兩市成交爆人民幣9,033億元大量，較上日增逾5成。上證指數31日收漲2.06％至2,938.75點，收復2,900點整數大關，但近一個月累計下跌1.87％。恒生指數31日收漲2.01％至17,344.6點，是7月23日後收盤新高。

中共中央政治局會議30日部署大陸下半年經濟工作。會議示警，大陸有效需求不足，重點領域風險隱憂仍然較多，因此要加強逆週期調節，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，及早儲備並適時推出一批增量政策。

同一日，大陸證監會公布，國務院近日決定擢升證監會稽查局長李明為證監會副主席，並免去年滿60歲已屆退休年齡的方星海的證監會副主席職務。市場分析，大陸證監會副主席換人可能會為市場帶來一些新氣象與期待。同時美國聯準會（Fed）9月降息大致可以確定，至於中共中央政治局會議的表述，也使一些投資者預期大陸有望擴大政策力道。

華安證券分析師鄭小霞發表報告指出，政治局會議指出目前大陸經濟形勢面臨的挑戰，要求加強政策，特別是對於境內消費走弱的核心問題進行專門的政策部署。