滙豐 第二季獲利意外好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

滙豐控股7月31日發表最新財報顯示，今年第二季列帳基準除稅前純益89.1億美元，年增1.5％，勝於預期，並將啟動最多30億美元的股份回購，預計於三個月內完成，回購力度與上季一致。受此激勵，滙豐港股31日大漲4.6％，收報69.95港幣。

香港經濟日報31日報導，儘管滙豐第二季利潤優於預期，但第二季收入實則年跌2億美元，降至165億美元，主要是2023年第二季的收入還包括法國及加拿大業務的經營業績，而上述業務已於今年第一季完成出售。此外，2024年第二季滙豐的營收還包括完成出售俄羅斯業務後撥回儲備的相關虧損。不過其影響已有部分抵銷，原因是全球銀行及資本市場業務旗下證券融資和股票業務及財富管理及個人銀行業務旗下的財富管理業務均有增長。

財報顯示，滙豐第二季淨利息收益82.6億美元，年減11.3％；第二季的銀行業務淨利息收益約109億美元，年減1.8％，但兩者均勝過預期。該季淨費用收入30.6億美元，年減0.9％。今年上半年，滙豐稅前利潤為215.56億美元，較上年同期下跌0.47％。另外，滙豐第二季的預期信貸損失為3億美元，減少6億美元，反映大陸房地產行業2024年第二季的提撥較上年同期減少。