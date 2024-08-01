瑞幸 Q2營收創高盈利減

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸連鎖咖啡店瑞幸咖啡7月30日公布，2024年第二季營收年增35.5％至人民幣（下同）84億元創單季新高，但受到咖啡市場「價格戰」影響，淨利年減12.8％至8.71億元。消息一出，瑞幸在美國粉單市場（Pink sheets）30日股價收跌6.67％至21美元，年內累計下跌20％。

2020年4月，瑞幸自曝財務造假，虛增22億元交易額，引發中美監管部門調查該起事件。隨後瑞幸自那斯達克下市，轉向美國粉單市場交易。同年底，瑞幸同意支付1.8億美元天價罰款，針對假帳案指控達成和解。瑞幸一度瀕臨倒閉，但是在假帳案發生後出任董事長的郭謹一帶領下東山再起，該公司2024年第二季營收表現亮眼。

中國商報報導，瑞幸財報指出，第二季營收增長，主要受惠於銷售產品數量增加、營運商店數量增加，以及每月交易客戶數量增加。但受到公司產品平均售價下降，以及市場動態和競爭的持續波動影響，第二季營業利潤下降。

在門市拓展方面，截至今年第二季底，瑞幸門市總數達19,961家，其中自營門市13,056家、聯營門市6,905家。7月18日，北京中關村在握旗艦店開業，該店是瑞幸的第兩萬家門市，瑞幸也成為大陸境內咖啡市場門市數量最多的連鎖品牌。