三大退休指數全跌 國人徬徨

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物價、房價飆漲，民眾對樂退信心也看空。台灣人壽與政大商學院共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，今年退休觀察三大指數齊跌，「退休信心指數」摔落至56分不及格；「退休充裕指數」、「退休生活滿意指數」更創五年來新低；退休準備年齡則延後至38歲，顯示在低薪通膨時代，國人對退休準備充滿無力感。

追蹤五年的「退休生態觀察指標」，今年退休三大指數首度全數走弱，其中「退休生活滿意指數」、「退休充裕指數」雙雙跌至63分，勉強守住六字頭，卻是歷年最差；「退休信心指數」僅有56分，五年來三度不及格；民眾退休準備平均年齡38.03歲，其中年輕世代退休準備平均年齡為41.8歲，較全體平均年齡晚了3.77年，顯見青世代面對通膨高物價衝擊，退休準備心有餘卻力不足。

調查結果逾6成未退族評估退休前無法備足退休金、更有61.9％未退族認為退休金得另籌「自備款」才夠用；超過7成已退族則坦承，退休支出仰賴社會保險。而如果勞退開放自選投資標的，高達63.1％年輕世代願意自提，較去年增加11％；目前多數人沒有自提的原因以「不想讓政府管理」、「沒多餘錢自提」占大宗。

針對勞保年金改革議題，民眾最反對採「降低給付」解決破產問題；半數民眾接受調高1％，保費提高至12％避免勞保破產；近6成希望維持65歲、不接受延後退休。但40歲以下青世代最不支持降低給付、提高保費，相對可接受延後退休。

退休安居方面，近8成民眾有興趣入住養生村，連兩年成長，其中40歲以下青世代接受度超過9成；有85.5％民眾願意月付6萬元以下入住；71.4％民眾有意願購買保額200萬元保險商品，不僅有保險保障，還能抵減入住養生宅的保證金。

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